Nadine Dorries jest pierwszą brytyjską posłanką, u której zdiagnozowano koronawirusa. 62-letnia wiceminister zdrowia została poddana kwarantannie we własnym domu - informuje BBC. Na Twitterze podziękowała za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia i poinformowała, że wierzy w to, iż najgorsze już za nią.

"Bardziej martwi mnie moja 84-letnia mama, która jest ze mną i zaczęła dzisiaj kaszleć. Jutro zostanie poddana testom. Zachowujcie bezpieczeństwo i myjcie te ręce, wszyscy" - napisała na Twitterze Nadine Dorries.

Nadine Dorries spotkała się niedawno z premierem Borisem Johnsonem

Zakażona posłanka Partii Konserwatywnej wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że brytyjskie służby szukają osób, z którymi się kontaktowała. W ubiegłym tygodniu Nadine Dorries spotkała się z wieloma ludźmi, w tym z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Uczestniczyła m.in. w przyjęciu wydanym przez szefa brytyjskiego rządu z okazji Dnia Kobiet - pisze "The Guardian".

Z doniesień BBC wynika, że w Wielkiej Brytanii odnotowano już 382 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu choroby COVID-19 na Wyspach Brytyjskich zmarło sześć osób.

