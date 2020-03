Koronawirus w Turcji: władze potwierdziły pierwszy przypadek. "Zakaził się najprawdopodobniej w Europie"

Jak informuje Anadolu Agency, jest to pierwszy pacjent zakażony koronawirusem w Turcji. Minister Zdrowia Fahrettin Koca na konferencji prasowej w Ankarze potwierdził, że zakażonym jest mężczyzna, który niedawno wrócił z Europy.

Pierwszy przypadek zakażonego koronawirusem w Turcji. Minister apeluje: Proszę nie wyjeżdżać za granicę

- Wieczorem mężczyzna uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zakaził się najprawdopodobniej w Europie, skąd niedawno wrócił. Został całkowicie odizolowany - powiedział minister w środę rano. Stan ogólny pacjenta jest dobry. Cała rodzina zainfekowanego oraz osoby, które miały z nim ostatnio kontakt, są monitorowane przez władze.

- Dokonano wczesnej diagnozy pacjenta. Jeśli w kraju występuje koronawirus, to jego liczba jest bardzo ograniczona. Jeden lub więcej pojedynczych przypadków zakażonych, nie powinno być postrzeganych jako wybuch epidemii - uspokajał minister zdrowia. Polityk zapewnił, że władze Turcji przygotowane są na walkę z koronawirusem.

Przy okazji jednak Fahrettin Koca zaapelował, by nie planować na najbliższy czas podróży zagranicznych. - Proszę nie wyjeżdżać za granicę, chyba że jest to obowiązkowe. Musimy postępować zgodnie z wytycznymi - powiedział minister. W zeszłym miesiącu Turcja zamknęła granicę z Iranem oraz odwołała wszystkie loty do tego kraju.

Według danych Johns Hopkins University zakażonych koronawirusem zostało już 119 132 osób na całym świecie. Z powodu COVID-19 zmarło już 4 284 osób. Ponad 65 tysięcy uznawanych jest za wyleczonych. Najwięcej pacjentów diagnozowanych jest w Chinach, gdzie przebywa ponad 80 tysięcy zakażonych, ale też we Włoszech - 10 149 oraz w Iranie - 8 042.