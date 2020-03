Włochy objęte czerwoną strefą z powodu koronawirusa. Polka opowiada o życiu w Mediolanie

Włochy, jako pierwszy kraj, na całym swoim obszarze wprowadziły obostrzenia związane z koronawirusem. Od 10 marca państwo jest traktowane jako tzw. czerwona strefa. Mieszkańców wezwano, by pozostali w domach, odwołano imprezy sportowe i kulturalne, zamknięte są muzea, teatry i kina, a restauracje i bary zamykane przed wieczorem. Do tego obowiązują ograniczenia w podroży - każdy, kto nie ma pilnej potrzeby, ma pozostać w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Wprowadzono też kontrole na granicach. Tak ma być do 3 kwietnia, a za złamanie zakazów grożą kary finansowe lub nawet areszt.

REKLAMA

O sytuacji w Mediolanie rozmawiamy z Anetą Walczak, która na co dzień mieszka w stolicy Lombardii i prowadzi bloga Włochy w Grochy.

Zobacz wideo Rząd podczas specjalnej konferencji zdecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych

Wczoraj premier Włoch ogłosił rozszerzenie czerwonej strefy na cały kraj, co oznacza m.in. zamknięcie szkół i muzeów. Jak wobec tej decyzji zachowują się mieszkańcy Mediolanu?

W mieście nie widać paniki. Niektóre firmy nakazały pozostać swoim pracownikom w domu, w innych przypadkach mieszkańcy chodzą do pracy, ale muszą mieć wypełniony certyfikat, że przemieszczają się wyłącznie do pracy. Tak to wygląda w między innymi w firmie mojego chłopaka. Ja do pracy nie mogę chodzić co najmniej do końca tego tygodnia. Wydaje mi się, że o panice mogliśmy mówić w sobotę, gdy pojawiła się informacja, że rząd zabroni wyjazdu z Lombardii.

Teraz jest spokój?

Ludzie na pewno zachowują się rozważnie. Wiele osób, podobnie jak ja, poddaje się dobrowolnej kwarantannie, nie wychodzą z domu i w mediach społecznościowych apelują do innych mieszkańców, by ci również nie wychodzili bez celu.

Ulice Mediolanu opustoszały?

Na pewno ludzi jest dużo mniej. Wczoraj jechałam komunikacją miejską i to było bardzo zauważalne. Na pewno nie można powiedzieć, że życie toczy się swoim biegiem. Są obostrzenia dotyczące handlu, co prawda rząd na razie uspokaja, że supermarkety nie będą na razie zamykane, ale centra handlowe w weekendy są nieczynne. Zamknięte są sklepy z odzieżą czy kosmetykami. Nie ma problemu z dostępem do żywności, należy jednak unikać robienia zakupów w tłumie, bo zwiększa to ryzyko zakażenia. Ograniczenia dotyczą restauracji, wydawanie jedzenia w formie bufetów jest zakazane, do godziny 18 jest możliwy tylko serwis do stolika. Można jeszcze wchodzić do marketów spożywczych, kasjerzy noszą tam maseczki i rękawiczki i w danym sklepie na raz może przebywać ograniczona liczba osób, więc pozostali muszą czekać, by wejść do środka. Wczoraj robiłam większe zakupy w jednym z marketów, było tam ostrzeżenie, żeby w kolejce klienci ustawiali się w odległości metra od siebie.

Zajmuje się też pani oprowadzaniem ludzi po Mediolanie, zapewne przez to jeszcze bardziej odczuwa pani obostrzenia związane z koronawirusem.

Tak, w weekendy organizuję wycieczki po Mediolanie i do kwietnia wszystkie są odwołane. Na koronawirusie cierpi oczywiście włoska gospodarka, jak obserwuję media, to widzę, że wśród ludzi jest niepokój. Bardzo dużo się mówi o tym, że ludzie będą tracić pracę, ale jesteśmy dobrej myśli.

Jak obecnie wygląda podróżowanie po Lombardii?

Teraz sama nie wychodzę z domu, ale podobno służby sprawdzają, w jakim celu przemieszczają się ludzie. Wydaje mi się jednak, że większość dostosowuje się do zaleceń, by nie wychodzić z domu bez potrzeby.