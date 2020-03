Polski generał ma koronawirusa. Był na naradzie dowódców NATO

MON podaje, że "osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze."





REKLAMA

"Dowódca Generalny RSZ po powrocie zgłosił prawdopodobieństwo kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem. W tym czasie przebywał w izolacji, aby ograniczyć kontakt z innymi osobami." - doprecyzowano w oświadczeniu MON przesłanym redakcji Gazeta.pl.

Wirus wśród generałów

Generał Mika niedawno wrócił z Niemiec, gdzie w europejskim dowództwie US Army w Wiesbaden brał udział w naradzie dowódców wojsk lądowych państw NATO, współuczestniczących w wielkich amerykańskich ćwiczeniach Defender Europe-20.



W Wiesbaden był m.in. włoski generał Salvatore Farina. Po powrocie do Włoch stwierdzono u niego obecność koronawirusa. Szef sztabu włoskich wojsk lądowych ma ogólnie czuć się dobrze jednak został poddany kwarantanne w swojej kwaterze.

Jedyne oficjalne zdjęcie z narady w Weisbaden. W środku z tyłu generał Mika. Włoski generał Farina siedzi po prawej stronie Fot. Spc. Stephen Perez/US Army

Włoch siedział podczas rozmów między innymi obok dowódcy US Army w Europie, generała Christophera Cavoli. W efekcie Amerykanin też został poddany kwarantannie i pracuje zdalnie, a jego zdrowie jest "monitorowane". - Na wszelki wypadek i zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami, on oraz inni mogący być narażeni, pracują zdalnie i w ten sposób wykonują swoje obowiązki - stwierdził sekretarz armii Ryan McCarthy.



Nie ma informacji o tym, czy podobne kroki podjęto wobec innych niż amerykańskich oficerów obecnych na spotkaniu.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - generał Jarosław Mika Fot. DGRSZ

Wirus ogranicza ćwiczenia

Na całym świecie rezygnuje się z ćwiczeń wojskowych. Amerykanie i Izraelczycy przerwali ćwiczenia obrony przeciwrakietowej Juniper Cobra 20, a następnie odwołali ich dalszą część. Większość miała się odbywać w Izraelu, gdzie miało przybyć, głównie z europejskich baz, około 600 amerykańskich żołnierzy.

Jeszcze pod koniec lutego zapadła decyzja o odwołaniu wszystkich ćwiczeń wojsk USA i Korei Południowej zaplanowanych na pierwszą połowę 2020 roku.

Indie odwołały duże ćwiczenia morskie Milan 2020, zaplanowane na drugą połowę marca. Miały w nim udział wziąć głównie okręty z państw azjatyckich.

W związku z epidemią Finowie zdecydowali się zrezygnować z udziału w ćwiczeniach NATO w Norwegii o nazwie Cold Response 2020. Miało w nich uczestniczyć 400 fińskich żołnierzy.

Na razie pojedyncze przypadki wśród żołnierzy

Finowie podjęli decyzję o rezygnacji z udziału w ćwiczeniach w reakcji na informację, iż u jednego z norweskich wojskowych z bazy w rejonie Tromso wykryto koronawirusa. W efekcie całą bazę i około tysiąca stacjonujących w niej osób objęto kwarantanną. Na razie nie wykryto wirusa u żadnego innego żołnierza służącego w tym miejscu.

Zakażony został też amerykański żołnierz z bazy w Neapolu we Włoszech. Został poddany kwarantannie. Ogólnie wojsko USA nakazało zawieszenie wszelkich podróży do i z baz we Włoszech. Podobnie uczyniono w Korei Południowej. W obu tych krajach stacjonują tysiące Amerykanów i oba są po Chinach największymi ogniskami zakażeń na świecie.

Amerykańskie bazy we Włoszech i Korei Południowej ograniczyły też codzienną aktywność do niezbędnej z wojskowego punktu widzenia. Zamknięto szkoły i obiekty sportowe. Do bazy w Aviano przestano nawet dostarczać pocztę, ponieważ przechodzi przez sortownię w Mediolanie, jednym z największych ognisk zakażeń koronawirusem we Włoszech.

W głównej kwaterze NATO w Belgii jeden z pracowników wrócił zakażony z wakacji we Włoszech. Wszystkich jego współpracowników wysłano do domu na kwarantannę i są pod obserwacją. Zawieszono też wizyty grupowe w budynku kwatery głównej.

Na horyzoncie wielkie ćwiczenia

Nie ma na razie mowy o ograniczaniu bądź rezygnacji z szeregu wielkich ćwiczeń i manewrów zaplanowanych w europejskich państwach NATO w nadchodzących miesiącach. Z USA na Stary Kontynent zmierza obecnie cała dywizja licząca około 20 tysięcy ludzi. Pierwsze oddziały są już na polskich poligonach.

Razem z Amerykanami ma ćwiczyć około 17 tysięcy żołnierzy z europejskich państw NATO.

CZYTAJ TEŻ:

Jak się chronić przed koronawirusem? Należy często myć ręce mydłem

Czy maska ochroni nas przed koronawirusem? Eksperci wyjaśniają

Jak długo zajmie naukowcom stworzenie szczepionki na wirusa z Wuhan?

Siedem rzeczy, które trzeba wiedzieć o nowym koronawirusie z Chin