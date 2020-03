Hiszpania. Przerażeni mieszkańcy myśleli, że to lew. Okazało się, że to tylko pies

Policja w Murcji otrzymała kilkadziesiąt telefonów w sprawie lwa, który miał przechadzać się ulicami w miejscowości Molina de Segura. Po kilku godzinach poszukiwań okazało się, że był to pies. Właściciel specjalnie ostrzygł go tak, by przypominał groźne zwierze.

fot. Policia Local Molina de Segura

