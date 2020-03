Koronawirus w Chinach. Spada liczba nowych zakażeń. W ciągu doby tylko 19 zachorowań

Zobacz wideo Chiny, koronawirus i tajemnice. Co ukrywa Xi Jinping?

Jak podaje CNBC, w poniedziałek 9 marca z powodu koronawirusa zmarło w Chinach kolejnych 17 osób. Wszystkie w prowincji Hubei, która jest ogniskiem wirusa. Liczba zgonów w Chinach wynosi już 3 136 osób. Z dotychczasowych danych gisanddata.maps wynika, że za wyleczonych uznaje się ponad 59 tysięcy pacjentów.

Koronawirus w Chinach. W ciągu doby liczba zakażonych wzrosła o 19. Prezydent odwiedził Wuhan

Jest to znaczny spadek liczby zakażonych i ofiar śmiertelnych. Dobę wcześniej informowano o 40 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 21 zgonach.

We wtorek rano do Wuhan przyleciał prezydent Chin Xi Jinping. Polityk ma skontrolować nowe działania, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jest to pierwsza wizyta prezydenta w tym regionie od czasu wybuchu epidemii. Xi Jinping spotka się także z pracownikami ochrony zdrowa, dowódcami wojskowymi i pracownikami służb miejskich, którzy pomagają w walce z chorobą.

Koronawirus w Chinach. W których krajach panuje epidemia?

SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Do tej pory koronawirus został zdiagnozowany w łącznie 115 krajach i regionach na świecie. Największą liczbę zakażeń zdiagnozowano w Chinach. Kolejne miejsca zajmuą Włochy (9 172 osób), Korea Południowa (7 513), Iran (7 161), Francja (1 412), Hiszpania (1 231) oraz Niemcy (1 224). W pozostałych krajach liczba zakażonych wirusem pacjentów jest niższa niż tysiąc.

