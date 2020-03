Koronawirus. Pasażerowie opuszczają statek Costa Fortuna. Na pokładzie ok. 100 Polaków

Zobacz wideo Czy koronawirusem można zarazić się na basenie? Odpowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski

Jak podaje CNA (Channel News Asia), statek wycieczkowy we wtorek zadokował w porcie w Singapurze, w ramach zaplanowanego połączenia. Wcześniej jednostka została zawrócona z innych portów na trasie, m.in. w Penang w Malezji czy na Phuket w Tajlandii. Stało się tak, pomimo iż operator zapewniał, że na pokładzie żaden z pasażerów nie zgłasza objawów podobnych do zakażenia koronawirusem.

Pasażerowie statku Costa Fortuna opuścili pokład. Wcześniej zostali przebadani

Według malezyjskich władz na pokładzie wycieczkowca znajduje się około 60 Włochów. Zdaniem firmy Polviet Travel właśnie to było przyczyną zawrócenia jednostki z portów. Pierwsza grupa pasażerów Costa Fortuna, około 20 osób, już opuściła pokład statku. Pasażerowie następnie zostali skierowani do autokaru, który zabrał ich na lotnisko. Później pokład opuściły kolejne grupy. Również one zostały skierowane do autokarów, na których znajdowały się znaki holenderskich linii lotniczych KLM oraz jednego z hoteli.

Schodzący z jednostki pasażerowie z Niemiec, Australii, Słowenii i Rumunii powiedzieli w rozmowie z CNA, że nastroje są dobre, jednak część z turystów była rozczarowana tym, że nie odwiedzili miejscowości, które znajdowały się na trasie rejsu. - Czujemy się bardzo dobrze. Przez te dwa tygodnie mieliśmy dobre wakacje. To, co wydarzyło się w Phuket i Penang, było trochę smutne i wszyscy byli trochę sfrustrowani, ale taka jest sytuacja na świecie - powiedziała jedna z pasażerek.

Stan zdrowia pasażerów był kontrolowany przed zejściem na ląd. Osoby z objawami, które mogły wskazywać na zakażenie koronawirusem, poddano badaniu na obecność SARS-CoV-2. Turyści, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni odwiedzili północną część Włoch, zostali przebadani przez lekarzy. Pasażerowie bez objawów zostaną przetransportowani na lotnisko lub pozostaną w Singapurze.