Cały kraj ogłoszony czerwoną strefą, Włochy się izolują. Premier kraju apeluje o pozostanie w domach

Od 10 marca Włochy będą praktycznie odizolowane od świata. Premier kraju ogłosił, że całe państwo zaczyna być traktowane jako czerwona strefa i przepisy będą jednakowe dla wszystkich regionów. To oznacza ograniczenia w poruszaniu się po kraju, odwołanie imprez sportowych i kulturalnych. Giuseppe Conte zaapelował do rodaków, by pozostali w domach.

REKLAMA

Roberto Monaldo / AP Otwórz galerię (2)

REKLAMA