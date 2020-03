Francuski minister kultury zakażony koronawirusem. Objawy pojawiły się po obradach w parlamencie

Francuski minister kultury Franck Riester jest zakażony koronawirusem. Jak poinformowała agencja AFP, minister jest w dobrej formie. Riester wykonał test po tym, jak wystąpiły u niego objawy. Kilka dni w ubiegłym tygodniu spędził w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie przedstawiał projekt ustawy komisji ds. kultury. W Zgromadzeniu potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem u deputowanego izby i pracownika baru z przekąskami na terenie parlamentu. Deputowany trafił w ubiegłym tygodniu na oddział intensywnej terapii.

Reuters podał, że minister od kilku dni nie widział się z prezydentem Emmanuelem Macronem. We francuskich mediach można znaleźć informację o tym, że Riester brał udział w ceremonii rozdania Cezarów. Było to jednak kilka dni przed tym, jak obradował z komisją w Zgromadzeniu Narodowym.

Koronawirus we Francji. 21 osób zmarło

We Francji w wyniku koronawirusa zmarły w poniedziałek kolejne dwie osoby. Tym samym epidemia spowodowała dwadzieścia jeden zgonów. Koronawirus w znacznym stopniu wpływa na szkolnictwo, życie kulturalne a także na organizację imprez sportowych.

Jedna z dwóch nowych ofiar śmiertelnych to osiemdziesięcioletni mężczyzna, który zmarł na Korsyce. Cierpiał on na inne poważne schorzenia. Na Korsyce i w pięciu pozostałych ogniskach epidemii we Francji na dwa tygodnie zamknięto żłobki i szkoły. Dotyka to trzystu tysięcy uczniów, ale także ich rodziców.

Epidemia dotyka także świat teatru i inne imprezy. Filharmonia Paryska, podobnie jak wiele teatrów, odwołała koncerty do końca kwietnia. Zakaz organizowania imprez pod gołym niebem z udziałem ponad tysiąca osób, dotknął również świat sportu. Rewanżowy mecz Ligi Mistrzów w piłce nożnej, Paris St. Germain - Borussia Dortmund, będzie rozgrywany przy pustych trybunach. Francuska minister sportu Roxana Maracineanu zaznacza, że wyścig kolarski Paryż - Nicea przebiega bez zakłóceń, ale ze zmniejszoną liczbą widzów, przede wszystkim na mecie. Dodaje, że pojedynek Francji z Irlandią w Pucharze Sześciu Narodów w rugby przeniesiono na październik. Także mecze ligi piłkarskiej kobiet i mężczyzn będą się odbywały przy pustych trybunach.