W oświadczeniu opublikowanym na stronie episkopatu Włoch czytamy, że kościoły w tym kraju "podzielają wspólną troskę o zwiększające się zagrożenie dla zdrowia obywateli, które ma wpływ na cały kraj". Zgodnie z dekretem Rady Ministrów od poniedziałku 9 marca do 3 kwietnia w całym kraju zawieszone są "uroczystości cywilne i religijne".

Bez mszy i pogrzebów we Włoszech. Dekret obowiązuje do 3 kwietnia

Zgodnie z interpretacją dekretu rządowego zawieszone zostają msze święte, ceremonie pogrzebowe oraz wszystkie spotkania modlitewne i uroczystości liturgiczne. "Jest to bardzo restrykcyjne działanie, którego przyjęcie spotyka się z cierpieniem duszpasterzy, kapłanów i wiernych. Akceptacja dekretu motywowana jest jednak chęcią uczynienia wkładu w ochronę zdrowia publicznego" - napisano na stronie episkopatu.

Przepisy te zostały już wcześniej przyjęte przez niektóre diecezje w kraju. Od teraz obejmą one wszystkie parafie we Włoszech. Pogrzeby mają odbywać się bez ceremonii w kościele, a krótka modlitwa ma być odprawiona jedynie na cmentarzu. Na uroczystości powinni pojawić się jedynie najbliżsi krewni, a eucharystia w imieniu zmarłego zostanie przełożona na inny termin. Jak podaje portal ilreggino.it, tam, gdzie będzie to możliwe, kościoły pozostaną otwarte, by umożliwić wiernym indywidualne modlitwy.

Do dekretu rządowego dostosował się także Watykan, który w ramach prewencji zamyka Muzeum Watykańskie oraz teren podrzymskiej papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo oraz inne kolekcje muzealne w papieskich bazylikach. Na mocy dekretu zamykane są też muzea, teatry i kina w całych Włoszech.

Według najnowszych danych w kraju tym odnotowanych zostało 7 375 przypadków zakażeń. Z tego powodu zmarło już 366 pacjentów. Koronawirus we Włoszech jest trzecim największym na świecie i pierwszym w Europie ogniskiem tego wirusa.