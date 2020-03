Singapur przyjmie statek, któremu odmówiono wejścia do portu. Na pokładzie 100 Polaków

Costa Fortuna wyruszyła z Singapuru 3 marca. Wycieczkowiec może pomieścić prawie 3500 gości. Pracuje na nim ponad 1000 osób. Statek miał zawinąć do portu Penang w Malezji, jednakże władze tego kraju nie zezwoliły na to, ze względu na obecność na pokładzie grupy Włochów. Podobną decyzję wydały władze Tajlandii. O sprawie informowaliśmy w artykule: Statek ze 100 Polakami niewpuszczony do portów w Malezji i Tajlandii. Obawy przed koronawirusem.

REKLAMA

Singapur przyjmie wycieczkowiec Costa Fortuna ze 100 Polakami na pokładzie

Okazuje się, że Costa Fortuna zawinie do portu w Singapurze, skąd rozpoczęła się podróż wycieczkowca. Operator statku poinformował, że pośród podróżnych i członków załogi nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem.

Zobacz wideo Czy koronawirusem można zarazić się na basenie? Odpowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski

Jutro miał się rozpocząć kolejny rejs Costa Fortuny, jednakże ze względu na ograniczenia w przyjmowaniu podróżnych w azjatyckich portach, został on odwołany. Wszyscy pasażerowie i załoga wycieczkowca przejdą pomiary temperatury ciała. Władze Singapuru zapowiedziały też, że część osób zostanie poddana testom na obecność koronawirusa.

Zobacz również: