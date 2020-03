Zobacz wideo Czy wiesz, jak wzywać pomoc w górach?

Jak podaje "The Guardian" w dwóch oddzielnych incydentach w austriackich Aplach zginęło łącznie sześć osób. W niedzielę rano duża lawina zeszła po północnej stronie masywu Dachstein. W tym zdarzeniu zginęło pięć osób, które na rakietach śnieżnych pokonywały jedną z bardziej popularnych tras w tym regionie.

Austria: nie żyje sześć osób porwanych przez dwie lawiny w Alpach

Lokalna policja poinformowała, że ofiary pochodzą z Czech i byli to uczestnicy jednej wycieczki. Według ustaleń portalu wetter.de lawina zeszła około godziny 9:15 czasu lokalnego na wysokości 2800 metrów. Świadkowie natychmiast ruszyli, by zlokalizować osoby porwane przez lawinę. Niestety, dopiero po dwóch godzinach pierwsze ofiary zostały namierzone przez psy ratownicze. W wypadku zginęły trzy kobiety oraz dwóch mężczyzn w wieku od 27 do 46 lat.

Lawina miała szerokość do 200 metrów i długość około 400 metrów. Na miejsce wysłano grupy ratowników, psy tropiące, policjantów i sześć śmigłowców.

Kolejna lawina zeszła także w niedzielę niedaleko najwyższego szczytu Austrii, Grossglockner. 33-letni policjant został porwany przez lawinę podczas wykonywania ćwiczeń. Austriak został częściowo przysypany, dlatego bardzo szybko udało się go namierzyć. Niestety, doznał tak poważnych obrażeń, że nie udało się go uratować.