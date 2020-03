Krytyczna sytuacja we Włoszech. Ponad 130 zgonów w ciągu doby. 25 proc. populacji z zakazem przemieszczania

We Włoszech w ciągu doby odnotowano prawie 1500 zakażeń koronawirusem. W sumie dotychczas w kraju tym patogen stwierdzono u niemal 7400 osób. Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że obecnie z powodu koronawirusa leczy się prawie 6400 osób, z czego ponad 2000 przebywa w domach. 650 osób znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. - Wyzdrowiały dziś 33 osoby. Liczba wyleczeń wzrosła do 622. Zmarły 133 osoby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 366 - powiedział Borelli.

Zakaz przemieszczania się dotknie 16 mln Włochów

Władze Włoch wprowadziły w niedzielę surowe zakazy dotyczące przemieszczania się. Jak podaje CNN, to najsurowsze tego rodzaju prawo poza kontynentalnymi Chinami. Dekret podpisany przez premiera Giuseppe Conte dotyczy całej Lombardii (gdzie doszło do większości zakażeń i zgonów), części Wenecji Euganejskiej oraz regionów Emilia-Romania i Piemont. Dotyczy to m.in. tak obleganych miast jak Mediolan i Wenecja, a co za tym idzie - zakaz dotyczy 16 milionów Włochów, czyli około 25 proc. całej populacji.

Przepisy mają obowiązywać do 3 kwietnia. Na mocy dekretu zamknięte zostaną szkoły i uniwersytety, ale również muzea, kina, teatry czy kluby. Odwołane będą też wszystkie wydarzenia publiczne, sportowe i religijne, dotyczy to również mszy i pogrzebów. Osoby, które nie zastosują się do przepisów, mogą zostać ukarane trzema miesiącami więzienia i grzywną w wysokości ponad 200 euro.

- Wprowadzamy zakaz jakiegokolwiek przemieszczania się ludzi. Nawet wewnątrz obszarów, których dotyczy dekret, przemieszczanie będzie możliwe tylko z ważnych powodów związanych z pracą lub zdrowiem - obwieścił Conte. Dodał, że zdaje sobie sprawę z wyrzeczeń i problemów, które się z tym wiążą, ale wszyscy muszą zastosować się do tych środków.

W Rzymie, który jest jednym z 14 miast otoczonych kordonem sanitarnym, zamknięte są m.in. Koloseum i otwarta we wtorek największa w historii wystawa dzieł Rafaela. Ruch turystyczny praktycznie zamarł. Odwołano wszystkie imprezy masowe. W barach, restauracjach, sklepach i supermarketach klienci muszą zachowywać między sobą odległość jednego metra.

Zakażeni gubernatorzy dwóch regionów

Kryzys epidemiologiczny we Włoszech dotknął m.in. przedstawicieli włoskiej władzy. W niedzielę o tym, że jest zakażony poinformował gubernator Piemontu Alberto Cirio. Jest on w dobrym stanie, przebywa w izolacji, ale pracuje. Dzień wcześniej poinformowano, że zakażony jest gubernator regionu Lazio i szef współrządzącej lewicowej Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti. Ten nie odczuwa skutków choroby i kontynuuje pracę w izolacji.

W sumie na świecie zarejestrowano dotychczas 109575 zakażeń koronawirusem. Zmarło 3799 osób. Najwięcej zachorowań odnotowano w Chinach, Korei Południowej, Iranie i we Włoszech.