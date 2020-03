LOT zawiesza wszystkie połączenia lotnicze do Włoch. Wizz Air nie poleci na północ kraju

W związku z koronawirusem LOT zawiesił do 12 marca loty do Włoch. Rzecznik spółki Michał Czernicki powiedział, że loty zawieszono ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. W stanowisku cytowanym przez Onet.pl mowa jest natomiast o "wprowadzonych restrykcjach ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu". Rzecznik poinformował, że wszystkie osoby posiadające bilety na rejsy zostaną poinformowane o zawieszeniu.

Wcześniej linie zmniejszyły liczbę lotów do Mediolanu do dwóch dziennie do 8 kwietnia. W tej chwili we Włoszech na koronawirusa leczy się ponad 6,3 tys. osób. Zmarło 366 zakażonych, w ogromnej większości byli to ludzie starsi, cierpiący na inne schorzenia.

Kryzys epidemiologiczny we Włoszech dotknął m.in. przedstawicieli włoskiej kadry kierowniczej. W niedzielę o obecności patogenu poinformował gubernator Piemontu Alberto Cirio. Jest on w dobrym stanie, przebywa w izolacji, ale pracuje. Dzień wcześniej poinformowano, że zakażony jest gubernator regionu Lazio i szef współrządzącej lewicowej Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti. Ten nie odczuwa skutków choroby i kontynuuje pracę w izolacji.

Zawieszone połączenia do Chin

Zawieszone są również połączenia do Chin. W tym przypadku aż do 25 kwietnia. Linie informowały poprzednio, że pasażerowie posiadający bilety na rejsy w terminie, w którym połączenia są zawieszone, mogą dokonać bezpłatnej zmiany terminu wylotu lub uzyskać całkowity zwrot za zakupy biletów.

Lufthansa uziemiła część floty. Powodem koronawirus

LOT nie jest jedynym przewoźnikiem, który z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne tnie połączenia. Podobną decyzję podjęła niemiecka Lufthansa. W najbliższym czasie w powietrze nie wzbije się następne 150 maszyn, w większości na trasach europejskich.

Przewoźnik, podobnie jak LOT, wydłużył zawieszenie lotów do Chin do 24 kwietnia. Połączenia z Teheranem będą zawieszone do 30 kwietnia.