Włochy. Prezydent Piemontu zakażony koronawirusem. "Jestem w izolacji"

Prezydent Piemontu, 48-letni Alberto Cirio, w niedzielę uzyskał wynik pozytywny na obecność koronawirusa - podaje "Il Messaggero", powołując się na informacje przekazane przez służby prasowe władz w Turynie. To drugi przedstawiciel włoskiej administracji publicznej, u którego stwierdzono obecność patogenu. Wcześniej pozytywny wynik na obecność koronawirusa uzyskał też gubernator regionu Lacjum ze stolicą w Rzymie, Nicola Zingaretti.

Prezydent Piemontu zakażony koronawirusem. "Czuję się dobrze"

Władze Piemontu wydały komunikat, w którym informują, że stan zdrowia gubernatora Cirio jest dobry. Badaniom i kwarantannie poddano również jego współpracowników, rodzinę i wszystkich, z którym się ostatnio kontaktował.

Cirio opublikował na swoim Facebooku nagranie, w którym informuje, że przebywa w izolacji i będzie pracował zdalnie do momentu, gdy nie zostanie wyleczony.

- Jestem w izolacji, ale czuję się dobrze i nie mam żadnych objawów chorobowych - mówi polityk. - Zamierzam normalnie pracować i wywiązywać się ze swoich obowiązków - dodaje.

Włochy otoczone kordonem sanitarnym. Ruch turystyczny praktycznie zanikł

Obecnie we Włoszech koronawirusem zakażonych jest ponad 5 tys. osób. Dotychczas zmarły 233 osoby, a ponad 500 przebywa na oddziałach intensywnej terapii. W związku z sytuacją epidemiologiczną w niedzielę rano władze Włoch otoczyły kordonem sanitarnym cały region Lombardii i 14 miast, w których odnotowano najwyższą liczbę zakażeń.

Do 3 kwietnia wjechać lub wyjechać z terenów otoczonych kordonem sanitarnym, będzie można wyłącznie z bardzo ważnych powodów zawodowych lub rodzinnych. Poza regionem Lombardii te same restrykcje wprowadzono między innymi w Wenecji, Parmie, Reggio-Emilii i Rimini. W związku z epidemią w całym kraju wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności - zamknięto muzea, teatry, kina i galerie sztuki. W Rzymie zamknięte są m.in. Koloseum i otwarta we wtorek największa w historii wystawa dzieł Rafaela. Ruch turystyczny praktycznie zamarł. Odwołano wszystkie imprezy masowe. W barach, restauracjach, sklepach i supermarketach klienci muszą zachowywać między sobą odległość jednego metra. Liczba zakażeń wciąż rośnie - tylko w sobotę we Włoszech stwierdzono blisko 1150 nowych przypadków koronawirusa.

