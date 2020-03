Watykan. Papież Franciszek nie wyjdzie do wiernych na modlitwę Anioł Pański. Poprowadzi ją zdalnie

Informację o zmianie sposobu niedzielnej modlitwy na placu świętego Piotra podało Watykańskie Biuro Prasowe. W komunikacie czytamy, że środki ostrożności podjęto w związku z epidemią koronawirusa. Oznacza to, że papież Franciszek nie pokaże się w oknie, jak to czyni co niedzielę.

REKLAMA

Zobacz wideo Koronawirus bije w gospodarkę i turystykę. Może zepsuć wakacje i wyhamować gospodarkę

Watykan. Specjalne środki ostrożności w związku z koronawirusem. Papież nie pokaże się w oknie

Katecheza zostanie wygłoszona z Biblioteki Pałacu Apostolskiego, a całość będzie transmitowana w streamingu na stronie watykańskiego serwisu informacyjnego Vatican News oraz na telebimach na placu świętego Piotra. Jak poinformowało watykańskie Biuro Prasowe, podobnie będzie we środę podczas audiencji generalnej.

W piątek Stolica Apostolska potwierdziła informację o pierwszym przypadku koronawirusa w Watykanie. W związku z tym zawieszono usługi watykańskiego ambulatorium. Zamknięto również archiwum, w którym w poniedziałek po raz pierwszy udostępniono dokumenty na temat pontyfikatu Piusa XII. Testom na koronawirusa został poddany też sam papież, który w ostatnich dniach był przeziębiony. Badanie wykazało, że Franciszek nie jest zakażony patogenem.

Liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech wynosi obecnie 4 636 osób,a liczba ofiar śmiertelnych 197.

Czytaj także:

Statek ze 100 Polakami niewpuszczony do portów w Malezji i Tajlandii. Obawy przed koronawirusem

Po czym poznać, że masz koronawirusa? Ministerstwo zdrowia publikuje przydatną grafikę

*** W poniedziałek gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl będzie Łukasz Szumowski. Masz do ministra zdrowia pytanie na temat koronawirusa, które może zostać mu zadane w naszym studiu? Prześlij je na maila: redakcjagazetapl@agora.pl.