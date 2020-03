Statek ze 100 Polakami niewpuszczony do portów w Malezji i Tajlandii. Obawy przed koronawirusem

Statek wycieczkowy Costa Fortuna z dużą grupą Polaków na pokładzie nie został wpuszczony w piątek do portu Phuket w Tajlandii, a w sobotę - do dwóch portów w Malezji (George Town w Penang oraz Port Klang obok Kuala Lumpur) - poinformował Onet, powołując się na informacje przekazane przez organizującą wycieczki firmę Polviet Travel. Obecnie statek jest kierowany do Singapuru. O problemach statku piszą też inni - agencja Associated Press opublikowała zdjęcie jednostki zrobione 6 marca niedaleko portu w Phuket.

Statek Costa Fortuna z Polakami niewpuszczony do portów w Malezji i Tajlandii. "Powodem jest obecność włoskich turystów na pokładzie"

Jak informuje Polviet Travel w wydanym przez siebie oświadczeniu, powodem niewpuszczenia statku do portu były obawy przed zakażeniem koronawirusem. Na jego pokładzie są osoby, które w ciągu 14 dni przebywały we Włoszech, gdzie znajduje się największe ognisko epidemii w Europie - z informacji podanych przez agencję ANSA wynika, że chodzi o 64 obywateli Włoch. Nie ma sygnałów, by którykolwiek z nich miał objawy wskazujące na zakażenie patogenem.

Z informacji podanych przez firmę wynika, że na statku wycieczkowym jest około 1600 pasażerów, w tym co najmniej 100 Polaków. Statek ma dotrzeć do Singapuru w niedzielę w godzinach popołudniowych.

Oficjalnym powodem takiej zmiany jest obecność włoskich turystów na pokładzie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w swoim kraju i maja zakaz wjazdu do wymienionych wyżej krajów

Nic nie wskazywało na powstanie takiej sytuacji jak niewpuszczenie grupy [turystów - red.] do portu. Nasz pilot pojawił się w porcie Penang już w dniu dzisiejszym rano, ale statek nie wpłynął. Obecnie nasz przedstawiciel udaje się do portu w Singapurze, aby ocenić sytuacje na miejscu

- informuje firma, podkreślając, że organizuje dla Polaków wycieczek lądowych, a nie jest organizatorem rejsu. Jej przedstawiciele informują, że najprawdopodobniej na pokładzie statku nie ma osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Ma to być jednak jeszcze weryfikowane przez armatora.

Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji o problemach lub zagrożeniu zdrowia polskich uczestników rejsu. Każdemu udzielimy pomocy w każdym zakresie, który będzie konieczny, nawet jeżeli będzie on wykraczał poza zwykły program wycieczkowy. Kierując się odpowiedzialnością i profesjonalizmem będziemy rzetelnie informować o bieżącej sytuacji na naszym profilu

- dodaje Polviet Travel.

Dotychczas koronawirusem zakaziło się we Włoszech 4 636 osób, a zmarło 197. Najwięcej przypadków koronawirusa stwierdzono w Chinach. Tam zakaziło się nim ponad 80 tysięcy osób, a zmarły 3042. Na drugim miejscu pod względem liczby zakażeń jest Korea Południowa, na trzecim Iran, a na czwartym Włochy. W Polsce potwierdzono jak dotąd pięć przypadków zakażenia koronawirusem.

