Moskwa może zostać czasowo zamknięta z powodu koronawirusa. Izolacja i "nadzwyczajne środki"

W Rosji liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 13. Jak dotąd nie zanotowano przypadków śmiertelnych. Z informacji podanych przez radio Echo Moskwy wynika, że władze stopniowo wprowadzają kolejne obostrzenia, które mają prowadzić do czasowego zamknięcia Moskwy. Wszystko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Moskwa zostanie czasowo zamknięta z powodu koronawirusa?

Echo Moskwy informuje o obowiązku samoizolacji, którym już teraz zostały objęte osoby przyjeżdżające z krajów podwyższonego ryzyka. Z kolei dziennik "Wiedomosti” już wcześniej przypomniał, że plan walki z patogenem przewiduje między innymi izolację całego miasta. Miałaby ona zakładać, że zamknięte zostaną wszystkie szkoły, parki, stadiony, centra handlowe, muzea, kina i biblioteki. Mieszkańcy mogliby wychodzić z domów po uzyskaniu specjalnych zezwoleń - podaje "The Moscow Times".

W związku z rosnącą w Moskwie liczbą osób zarażonych koronawirusem, lokalne władze zobowiązały dyrektorów placówek oświatowych i zakładów pracy do prowadzenia stałego monitoringu zdrowia podopiecznych i pracowników. Dzieci i osoby dorosłe z symptomami przeziębienia będę odsyłane do domów.

Już wcześniej największe rosyjskie koncerny odwołały zagraniczne podróże swoich przedstawicieli. Natomiast instytucje państwowe - w tym ministerstwa - wprowadziły procedurę mierzenia temperatury osobom wchodzącym do budynków, w tym dziennikarzom udającym się na konferencje prasowe. Od dawna monitorowane są także lotniska i dworce. Osoby, które przybyły do Moskwy z krajów podwyższonego ryzyka, między innymi z: Chin, Iranu i Włoch mają obowiązek samoizolacji na 14 dni. Przestrzeganie tego zalecenia sprawdzają policjanci i służby sanitarne.

