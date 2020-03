Koronawirus: liczba zakażonych wynosi już ponad 100 tysięcy osób. "To nie jest czas na wymówki"

Zobacz wideo Wiceprezydent USA: Leki na koronawirusa mogą być gotowe już latem, szczepionka pod koniec roku [Źródło: RUPTLY/x-news]

Na stronie gisanddata.maps aktualizowane są najnowsze informacje Światowej Organizacji Zdrowia na temat liczby osób zakażonych koronawirusem. W piątek 6 marca liczba ta zwiększyła się do 100 055 przypadków. Do tej pory z powodu zakażenia tym patogenem zmarło 3 398 osób. Za wyleczonych uznaje się z kolei ponad 55 tysięcy pacjentów.

REKLAMA

Liczba zakażonych przekroczyła 100 000 osób. "To nie są ćwiczenia. To nie jest czas na odpuszczanie"

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia przestrzegał na konferencji prasowej, że dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa nie może być postrzegane przez rządy państw "jako ćwiczenie", ponieważ sytuacja wymaga zdecydowanych działań. "Ponury kamień milowy" jakim jest liczba 100 000 zakażonych koronawirusem właśnie został przekroczony.

- To nie są ćwiczenia. To nie jest czas na odpuszczanie. To nie jest czas na wymówki. Od dziesięcioleci byliśmy świadomi takiego zagrożenia. Teraz jest czas, by działać zgodnie z planem. Tę epidemię można odeprzeć tylko dzięki zbiorowemu, skoordynowanemu i kompleksowemu podejściu, w które muszą zaangażować się rządy wszystkich państw - powiedział na konferencji prasowej szef WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus cytowany przez CNN.

Największe ogniska zachorowań odnotowane zostały w Chinach, Korei Południowej, Włoszech oraz Iranie. Obecnie przypadki zakażonych potwierdzone zostały w ponad 80 krajach na całym świecie. W piątek pierwsze przypadki zakażonych stwierdzono w Kamerunie, Bhutanie, Watykanie i Serbii. W Niemczech w ciągu doby odnotowano 33 procentowy wzrost liczby zakażonych. Najwięcej przypadków koronawirusa w Europie diagnozowanych jest we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Belgii.