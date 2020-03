Drugie zakażenie koronawirusem w Radzie UE. To urzędnik na wysokim stanowisku, miał kontakt z dyplomatami

Zakażona osoba została już odizolowana, a dyplomaci z którymi się spotykała zostali poddani kwarantannie. Brukselska korespondentka ustaliła, że koronawirusa wykryto u urzędnika Rady Unii Europejskiej zajmującego jedno z kierowniczych stanowisk.

REKLAMA

Ze względów bezpieczeństwa, spotkanie unijnych ambasadorów, które miało się odbyć w piątek w budynku Rady, zostało przeniesione na poniedziałek. Niektórzy nie wykluczają, że to spotkanie może odbyć się też w późniejszym terminie. Niezmienione zostały natomiast plany unijnych ministrów zdrowia, którzy przyjechali na nadzwyczajne spotkanie właśnie do Rady.

Polska włącza się do wspólnych zakupów

Polska przystąpiła do unijnego mechanizmu wspólnych zakupów medycznych na wypadek pandemii. To ma zapewnić dostęp do szczepionek do koronawirusa, jeśli takie pojawią się na rynku. Dokument w tej sprawie podpisał z Komisją Europejską minister zdrowia Łukasz Szumowski na marginesie nadzwyczajnej narady ministerialnej. Polska i Finlandia były do tej pory jedynymi krajami Unii, którego tego nie podpisały.

Zobacz wideo Koronawirus i nowe przepisy. Jakie prawa ma pracownik? Jakie obowiązki pracodawca?

Wspólny unijny mechanizm ma zapobiec sytuacjom, w których kraje członkowskie będą się prześcigać w dostępie do nowych szczepionek czy leków na koronawirusa. Gwarantuje równy dostęp wszystkim krajom. W przypadku dużego zapotrzebowania to może mieć kluczowe znaczenie. Wspólne zakupy z udziałem większej liczby państw pozwolą też wynegocjować korzystniejszą cenę. Unijny mechanizm przetargowy zaproponowała w 2009 roku Komisja Europejska po wybuchu świńskiej grypy, kiedy pojawiły się braki w dostępie do szczepionek. Teraz, w związku z koronawirusem, pierwszy przetarg już został rozpisany. Dotyczył środków ochrony osobistej - maseczek i rękawiczek. Przystąpiło do niego 20 krajów.

"Sprawdzimy jaka jest gotowość państw członkowskich"

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa unijni ministrowie mają poinformować jakie decyzje zostały podjęte w ich krajach. - Celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń i próba zastanowienia się jak można powstrzymać koronawirusa i jak mu zapobiegać - powiedział Vili Berosz, minister zdrowia Chorwacji, kierującej pracami Unii. Komisarz do spraw zdrowia Stelle Kyriakides podkreśliła, że potrzebna jest koordynacja działań i lepsza współpraca między krajami. - To kluczowy moment jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Sprawdzimy jaka jest gotowość państw członkowskich, jakie są ich potrzeby. Zajmiemy się też kwestią solidarności - dodała.

O pilną naradę ministerialną poprosiła Polska. To drugie, nadzwyczajne spotkanie szefów resortów zdrowia. Pierwsze odbyło się 13 lutego.