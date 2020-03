Watykan. Nieoficjalnie: stan papieża Franciszka się poprawia

"Il Messaggero" informuje, że ze względu na przeziębienie papież Franciszek pozostał w Domu Świętej Marty w Watykanie i nie pojechał na rekolekcje wielkopostne w miasteczku Ariccia. Jego problemy zdrowotne jednak ustępują, a papież śledzi przebieg rekolekcji za pośrednictwem wideokonferencji. Włoska gazeta informuje także, że Franciszek czuje się na tyle dobrze, że codziennie odprawia mszę świętą.

Zobacz wideo Papież Franciszek i całowanie pierścienia

Papież Franciszek przeszedł test na koronawirusa

Doniesienia "Il Messaggero" to informacje nieoficjalne. Ostatni komunikat na temat stanu zdrowia papieża został opublikowany we wtorek. Watykan informował w nim, że przeziębienie Franciszka przebiega bez objawów "innych chorób". Jest to prawdopodobnie nawiązanie do wcześniejszego artykułu rzymskiego dziennika, który informował, że papież przeszedł prewencyjny test na koronawirusa, a jego wynik był negatywny. Watykan nie potwierdził jednak, czy Franciszek rzeczywiście został poddany takiemu badaniu.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Watykanie

6 marca w Watykanie stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Poinformował o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Pozytywny wynik u jednego z watykańskich pacjentów otrzymano w czwartek. Watykan poinformował o tym włoskie władze.