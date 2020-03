Włochy: martwa Polka znaleziona przez księdza na ulicy we Florencji

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Jak podaje portal quinewsfirenze.it zdarzenie to miało miejsce we wtorek 3 lutego w godzinach popołudniowych. Ksiądz zauważył ciało kobiety, gdy wychodził ze swojej parafii znajdującej się na południowych obrzeżach Florencji. Duchowny natychmiast wezwał na miejsce funkcjonariuszy.

Florencja: ksiądz znalazł na ulicy ciało bezdomnej 60-latki

Na miejsce wysłani zostali policjanci oraz pracownicy służby zdrowia. Według wstępnych ustaleń śledczych 60-latka zmarła z przyczyn naturalnych. Kobieta była prawdopodobnie osobą bezdomną.

Na ciele polki nie zaobserwowano żadnych obrażeń wskazujących, by zgon nastąpił w wyniku działania osób trzecich. Zlecona została także sekcja zwłok kobiety. Jest to już kolejna w ostatnim czasie śmierć osoby bezdomnej we Florencji. Pod koniec stycznia służby znalazły ciało bezdomnej 69-latki pochodzącej z Rumunii.