Już od kilku dni spekulowano, że sesja we Francji może być odwołana z powodu rozszerzającej się epidemii koronawirusa, ale dziś wczesnym popołudniem, kiedy szefowie frakcji uzgadniali program przyszłotygodniowej sesji, nie zdecydowali się na jej odwołanie. Wtedy pojawiły się głosy niezadowolenia.

REKLAMA

Przeniesienie sesji do Brukseli - winna "siła wyższa", czyli koronawirus

Przewodniczący europejskich konserwatystów Ryszard Legutko i Raffael Fitto napisali w tej sprawie list do szefa Europarlamentu, argumentując, że Bruksela jest przygotowana do tego, by można było przeprowadzić sesję. Po kilku godzinach przewodniczący Europarlamentu ogłosił, że po otrzymaniu raportu służb medycznych zdecydował się zmienić wcześniejszą decyzję i przenieść sesję plenarną ze Strasburga do Brukseli. Jak napisał David Sassoli na swoim koncie na Twitterze, przeniesienie nastąpi "z powodu siły wyższej". Chodzi o rozprzestrzenianie się po Europie koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby - COVID-19.

Teraz władze Parlamentu Europejskiego będą musiały rozwiązać kolejny problem - jak i kiedy zorganizować dodatkową sesję plenarną w Strasburgu, w miejsce tej odwołanej, by w ciągu roku było ich 12. To liczba, którą stanowią zapisy unijnego traktatu.