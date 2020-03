We Włoszech w wyniku wywołanej przez zakażenie koronawirusem choroby COVID-19 i jej powikłań zmarło dziś 41 osób. Stwierdzono także 590 nowych zakażeń. Ponad 350 osób przebywa obecnie na oddziałach intensywnej terapii.

REKLAMA

Koronawirus we Włoszech. Zmarli to osoby w wieku od 66 do 94 lat

Jak poinformował podczas konferencji prasowej rządowy komisarz do spraw kryzysu i szef ochrony ludności, Angelo Borrelli, do wszystkich zgonów doszło w północnych Włoszech. Zmarli to osoby w wieku od 66 do 94 lat. Niemal wszystkie cierpiały na inne poważne choroby.

Angelo Borelli dodał, że w tej chwili w związku z zakażeniem koronawirusem leczeniu poddawanych jest blisko 3300 osób, z czego około jedna trzecia przebywa w domu, bo ich stan nie wymaga hospitalizacji. Zwrócił też uwagę na rekordową liczbę wyzdrowień. Dziś za wyleczonych uznano blisko 138 osób.

Zobacz wideo Koronawirus w Polsce. Jak wyglądają podróże zagraniczne?

Epidemia koronawirusa we Włoszech - rząd wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Od dziś na mocy wydanego przez rząd dekretu w całych Włoszech obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Do 15 marca zamknięte są wszystkie szkoły i uczelnie. Zawody sportowe, w tym mecze piłki nożnej, do 3 kwietnia będą odbywać się bez udziału kibiców (czytaj także: Koronawirus. W Polsce hospitalizowane są 92 osoby. We Francji wciąż rośnie liczba zakażonych)