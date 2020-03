Brytyjski sąd: Emir Dubaju odpowiedzialny za zorganizowanie porwania własnych dzieci

Według sądu emir Dubaju, i jednocześnie premier i wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Muhammad Ibn Raszid, jest odpowiedzialny za szereg aktów fizycznej i psychicznej przemocy wobec najbliższej rodziny, podaje BBC.

Sąd stwierdził, że Muhammad Ibn Raszid stał za uprowadzeniem dwóch swoich córek - Szamsy oraz Latify. Wobec drugiej z nich - w opinii sądu - miały być później stosowane tortury. Ibn Raszid odpowiada też za prowadzenie "kampanii zastraszania", przede wszystkim wobec byłej żony, Hayi bint al-Husajn, która, wraz z dwójką małych dzieci, uciekła z Dubaju do Wielkiej Brytanii w czerwcu 2019 roku. To właśnie Haja wniosła oskarżenie wobec wiceprezydenta ZEA (mogła to zrobić, bo jako córka króla Jordanii Husseina i Antoinette Gardnier, jest w połowie Brytyjką). Były mąż miał stosować wobec niej oraz małych dzieci groźby oraz próbował wpływać na niektóre media, by te publikowały nieprzychylne artykuły na temat Hayi.

W opinii sądu Zjednoczonego Królestwa Ibn Raszid "wciąż utrzymuje reżim, w którym wolność Szamsy i Latify pozostaje ograniczona".

Postępowanie ws. królewskiej rodziny trwało ok. ośmiu miesięcy. Szejk wnosił o to, by było ono w całości niejawne, tak samo jak ogłoszenie decyzji sądu. Prośby zostały jednak odrzucone.

Córki Ibn Raszida próbowały uciec z Dubaju. Udało się to dopiero żonie szejka

Haja, najmłodsza żona emira Dubaju (w sumie ma ich sześć), opuściła kraj razem z dwójką dzieci, 7-letnim Zajedem i 11-letnią Al Jalilą. Kobieta przebywa obecnie w Londynie. Nieoficjalnie mówi się też o tym, że Haja z Dubaju uciekła z 39 milionami dolarów (według innych źródeł chodzi o 56 mln dolarów). Cała fortuna emira jest szacowana na 16 miliardów dolarów.

Po jej ucieczce Ibn Raszid, który publikuje na Instagramie swoje wiersze, poświecił jeden z nich właśnie temu wydarzeniu. Warto też dodać, że według prawa islamskiego kobieta może odejść od męża, ale musi zostawić dzieci pod jego opieką.

Córka emira porwana z ulicy w Cambridge

Nie była to pierwsza "królewska" ucieczka z Emiratów. Pierwszą próbę podjęła córka szejka, Szamsa. W 2000 roku 19-letnia wówczas dziewczyna uciekła z brytyjskiej posiadłości ojca. Po kilku tygodniach została porwana z ulic Cambridge i prywatnym samolotem przewieziona do Dubaju. Za karę na osiem lat osadzono ją w więzieniu. Od tego czasu nie była widziana publicznie. Jej rodzina twierdzi jednak, że jest "bezpieczna".

Dwa lata później swoją pierwszą próbę podjęła jej siostra, Latifa. 16-letnia dziewczyna została złapana na granicy z Omanem i na 3,5 roku wtrącona do więzienia. Dramatyczne historie dziewczyn zyskały rozgłos po latach, gdy Latifa ponownie próbowała uciec z Dubaju. Wówczas pomagała jej Finka, Tiina Jauhiainen. U wybrzeży Goa czekali jednak uzbrojeni mężczyźni, których zadaniem było pojmać księżniczkę i odwieźć do Dubaju. Ostatnie słowa Latify przed porwaniem brzmiały - według Jauhiainen - "Nie zabierajcie mnie z powrotem, zastrzelcie mnie tutaj". 33-latka umieściła w sieci nagranie, na którym wyznała, że po poprzedniej, nieudanej próbie ucieczki, była "więziona, torturowana i bita przez rodzinę królewską".