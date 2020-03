Koronawirus już w 79 krajach. Zwiększa się prawdopodobieństwo, że WHO uzna to za globalną pandemię

Zastępczyni Centrum Kontroli Chorób i Przeciwdziałania Anne Schuhat przemawiała we wtorek w amerykańskim Kongresie. W czasie swojego wystąpienia stwierdziła, że sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem spełnia już dwa z trzech kryteriów ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii.

- To nowy wirus, który może rozprzestrzeniać się między ludźmi. Jeśli trwałe rozprzestrzenianie się w społeczności utrzyma się poza Chinami, zwiększy to prawdopodobieństwo, że WHO uzna to za globalną pandemię - powiedziała Anne Schuhat, której słowa cytuje CNBC.

Dyrektor WHO: Nie zawahamy się przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził z kolei, że urzędnicy Światowej Organizacji Zdrowia nie zawahają się, by ogłosić epidemię koronawirusa pandemią, jeśli dowody będą wskazywać na to, że rzeczywiście taka ma miejsce. W ubiegły piątek tłumaczył, że WHO nie ogłosiła pandemii, m.in. dlatego, że większość przypadków zachorowania na COVID-19 to przypadki zakażenia wśród osób które się znają lub miały ze sobą bliski kontakt. Stwierdził, że do tej pory nie ma dowodów na to, że "wirus rozprzestrzenia się swobodnie w społecznościach".

Koronawirus na świecie. Zakażenia potwierdzono w 79 krajach

Przypomnijmy, że w skali globalnej koronawirusem zakaziło się już 95 270 osób w 79 krajach na całym świecie. Do tej pory z powodu wirusa z Wuhan zmarło 3 281 osób. Jest on obecny na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. W Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem w przypadku jednego pacjenta. Jest to mężczyzna w wieku 66 lat, który przebywa w szpitalu w Zielonej Górze.