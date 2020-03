400 nowych zakażonych koronawirusem. Włoski rząd wydał zalecenia. "Zrezygnuj z uścisków i pocałunków"

Zobacz wideo Czy Polska jest gotowa na koronawirusa?

Jak podaje włoska agencja prasowa ANSA w ciągu doby liczba nowych zakażonych wzrosła o 428 osób, co łącznie daje liczbę 2263 pacjentów leczonych na koronawirusa. W ostatnich 24 godzinach z powodu zarażenia zmarło 27 osób, co podwyższa liczbę ofiar do 79 osób. Takie dane podał szef włoskiej obrony cywilnej Angelo Borrelli podczas wtorkowej konferencji prasowej. Do tej pory wyleczyć udało się 160 zakażonych. Wirusolog Paolo Castorina powiedział jednak, że w następnych dniach przewidywane jest spowolnienie liczby nowych przypadków zakażonych koronawirusem.

Włoski rząd wydaje zalecenia w sprawie koronawirusa

Jak informuje "La Repubblica" premier Giuseppe Conte powołał specjalny komitet naukowy, który zajmuje się opracowaniem nowych zaleceń mających uchronić ludzi przed zakażeniem się koronawirusem. Komitet ma w ciągu najbliższych godzin przekazać "przewodnik" z zaleceniami, który następnie zostanie udostępniony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia. Zalecenia mają dotyczyć wszystkich obywateli kraju, a nie tylko osoby, które mieszkają w tzw. czerwonej strefie.

W niedzielę rząd wydał dekret, w którym podzielono Włochy na trzy strefy. Czerwona oznacza ogniska koronawirusa, żółta obejmuje regiony, gdzie pojawiają się pojedyncze przypadki zachorowań oraz pozostałą część wolną od przypadków zakażonych. Jakie zalecenia przedstawił włoski komitet naukowców?

Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej jednego metra - naukowcy zalecają zachowanie dystansu co najmniej jednego, a najlepiej dwóch metrów, do innych ludzi, zwłaszcza znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych. Taka odległość chroni przed wirusem, który przenosi się drogą kropelkową.

Zrezygnuj z serdecznych pozdrowień - Włosi mają unikać uścisków dłoni, przytulania się i pocałunków, czyli codziennych gestów, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania się infekcji.

Wydarzenia bez udziału widowni - większość zaplanowanych imprez masowych we Włoszech została odwołana lub przełożona. Naukowcy zalecają, by wydarzenia np. sportowe odbywały się bez udziały widzów przez co najmniej 30 dni. W otwartych muzeach, kinach i teatrach widzowie mają być wpuszczani w mniejszej ilości, tak by zachować odpowiedni dystans - np. jednego miejsca.

Osoby starsze powinny zostać w domu - w Lombardii osoby, które skończyły 65 lat proszone są o pozostawanie w domu. Dodatkowo takie zalecenie dotyczy także osób cierpiących na choroby przewlekłe, zwłaszcza te obniżające odporność. Badania dowiodły, że osoby z tej grupy są najbardziej zagrożone powikłaniami wynikającymi z zakażenia koronawirusem.

Kichaj i kasłaj w chusteczkę lub łokieć - naukowcy apelują także o zachowanie higieny górnych dróg oddechowych. Kichać lub kasłać należy w zagięcie łokcia lub w chusteczkę, którą po użyciu trzeba natychmiast wyrzucić do zamkniętego pojemnika. Następnie należy umyć ręce lub odkazić je specjalnym płynem.

Osoby chore mają zostać w domu - "Kto ma gorączkę, nie wychodzi". Osoby, które są przeziębione lub mają gorączkę proszone są o pozostanie w domu jeśli nie przebywały w obszarach czerwonych lub żółtych Włoch i nie miały kontaktu z osobami, które mogły być w tych regionach. W pozostałych przypadkach należy zgłosić się na oddział zakaźny najbliższego szpitala.