We wtorek włoski dziennik "Il Messaggero" napisał, że w związku z przeziębieniem papieża Franciszka, głowę Kościoła prewencyjnie poddano testom na obecność koronawirusa. Nieoficjalnie wskazywano, że wynik testów był negatywny.

REKLAMA

Watykan: Przeziębiony papież nie zaraził się koronawirusem

Jeszcze tego samego dnia wieczorem dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni potwierdził doniesienia włoskich mediów o tym, że u papieża nie stwierdzono koronawirusa.

Ojciec Święty jest przeziębiony, ale objawy nie wskazują na żadne inne choroby. Papież codziennie odprawia poranną mszę świętą w domu świętej Marty i śledzi rekolekcje wielkopostne dla Kurii rzymskiej, które odbywają się w Ariccia pod Rzymem

- czytamy w komunikacie.

W niedzielę podczas południowej modlitwy Anioł Pański papież z powodu kaszlu kilkakrotnie musiał przerwać swoje wystąpienie, a na końcu poinformował, że nie weźmie udziału w rekolekcjach.

Zobacz wideo Adam Hofman o koranawirusie: Zamiast poczytać, zorientować się, ulegamy stadnemu, głupiemu zachowaniu

Epidemia koronawirusa we Włoszech

W samych Włoszech od początku epidemii koronawirusa (stan na wtorek godz. 20) odnotowano 79 przypadków śmiertelnych. Chodzi niemal wyłącznie o osoby starsze, które cierpiały na inne groźne choroby.

Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli podczas wieczornej konferencji prasowej poinformował, że we wtorek stwierdzono ponad 460 nowych zakażeń, a łączna liczba zachorowań od początku epidemii wzrosła do 2273. Do 80 procent zachorowań doszło na północy Włoch - w Lombardii, Emilii Romanii i Wenecji Euganejskiej.