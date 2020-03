Już 79 ofiar koronawirusa we Włoszech. Na południu Francji puste półki. Pierwsza ofiara śmiertelna w Hiszpanii

We Włoszech zmarło kolejne 27 osób zakażonych koronawirusem. W sumie od początku epidemii odnotowano 79 przypadków śmiertelnych. Chodzi niemal wyłącznie o osoby starsze, które cierpiały na inne groźne choroby.

Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli podczas wieczornej konferencji prasowej poinformował, że we wtorek stwierdzono ponad 460 nowych zakażeń, a łączna liczba zachorowań od początku epidemii wzrosła do 2273. Do 80 proc. zachorowań doszło na północy Włoch - w Lombardii, Emilii Romanii i Wenecji Euganejskiej. Angelo Borrelli dodał, że w przyszłym tygodniu będzie można stwierdzić, czy zastosowane środki bezpieczeństwa przyniosły skutek. Nie wykluczył, że w związku z coraz liczniejszą liczbą zakażeń patogenem w okolicach Bergamo, trzeba będzie kilka kolejnych gmin otoczyć kordonem sanitarnym.

Jak podaje agencja Reuters, wskutek zakażenia koronawirusem zmarła pierwsza osoba w Hiszpanii.

Puste półki we Francji

We Francji rozpoznano dwa nowe przypadki zachorowania na koronawirusa. Łącznie jest ich ponad 200. Zmarły cztery osoby: trzy w podeszłym wieku, a jedna to 60-letni mężczyzna. W wielu regionach wprowadzono specjalne środki ostrożności. Jeden z nowych przypadków stwierdzono w Marsylii, gdzie do tej pory nie było żadnego zachorowania na koronawirus. Ponad stu kierowców autobusów na południu stołecznego regionu Ile-de-France wstrzymało się od pracy domagając się wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

Na południu Francji półki sklepowe świecą pustkami. W obawie przed wirusem ludzie wykupują żywność o długim terminie ważności oraz produkty higieniczne, takie jak papier toaletowy i pieluchy.