Włochy. Zakażony koronawirusem uciekł ze szpitala. Spakował swoje rzeczy i wezwał taksówkę

Jak podaje "Corriere della Sera", 71-latek, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem uciekł ze szpitala Sant'Anna w Como na północy Włoch. W poniedziałek pracownicy placówki zauważyli, że pacjenta nie było podczas obchodu. Ucieczkę mężczyzny natychmiast zgłoszono karabinierom.

Jak się okazało, 71-latek był zmęczony przebywaniem w izolatce, dlatego spakował swoje rzeczy, wezwał taksówkę i poprosił o zabranie do domu syna, który jest pielęgniarzem. Ostatecznie, jak informuje "Il Riformista", wrócił do Casnigo w prowincji Bergamo, gdzie mieszka. Tym samym stworzył zagrożenie dla osób, które miały z nim kontakt. Funkcjonariuszom udało się namierzyć taksówkarza, który wiózł chorego. Mężczyzna, mimo że nie ma objawów zakażenia, postanowił poddać się kwarantannie w swoim domu. Rozważa wystąpienie na drogę sądową przeciwko 71-latkowi.

Chory mężczyzna ponownie trafił do na oddział chorób zakaźnych.

Koronawirus we Włoszech

Przypomnijmy, że we Włoszech potwierdzono już 2036 przypadków zakażeń koronawirusem. 150 zakażonych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa na oddziałach reanimacyjnych w Lombardii. Dotychczasowy bilans ofiar w tym kraju to 52 osoby. Najgorsza sytuacja panuje na północy kraju. To tam wyznaczonych zostało łącznie jedenaście czerwonych stref, w których mieszkańcy przechodzą kwarantannę. We wtorek 3 marca liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie wyniosła już 90 tysięcy.