Koronawirus we Włoszech. Armia odda lekarzom koszary, by leczyć nawet 6600 pacjentów

Jak podaje portal leggo.it koszary wojskowe zostały udostępnione szpitalom na terenie całych Włoch - dotyczy to między innymi baz w miejscowościach Colle Isarco, Roccaraso, Tarent, Trapani i Decimomannu. Pacjenci mogą być skierowani do około 80 baraków, w których znalazło się miejsce na 6600 łóżek. Po pracach adaptacyjnych w ciągu kilku dni ma zostać otwarty dawny szpital wojskowy w Mediolanie, w którym może zostać przyjętych około 50 pacjentów.

Włochy. Wojsko udostępni 80 baraków dla 6600 osób - w szpitalach brakuje miejsc dla pacjentów

Z kolei ilgiornale.it pisze o trudnej sytuacji w szpitalach na północy Włoch. W niedzielę pracownicy prywatnych placówek medycznych zgłosili się na ochotników do pracy w szpitalach państwowych z tzw. czerwonej strefy. W niektórych miejscowościach - Lodi, Seriate czy Crema - szpitale stają się wyłącznie "placówkami koronawirusowymi", a wszystkie oddziały przeznaczane są na opiekę nad pacjentami z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.

We Włoszech brakuje lekarzy. "Weźmiemy każdego: starego, młodego. Potrzebujemy personelu"

Wybuch epidemii koronawirusa w północnych Włoszech tak mocno przytłoczył system publicznej opieki zdrowotnej, że urzędnicy podejmują nadzwyczajne środki, starając się zatrudnić lekarzy będących już na emeryturze, czy przyspieszając termin ukończenia studiów pielęgniarskich. W Lombardii aż 10 procent lekarzy i pielęgniarek nie może pracować, ponieważ są poddawani kwarantannie. Podobnie ciężka sytuacja ma miejsce w szpitalu w Codogno - tu na pogotowie zgłosił się pacjent z objawami grypopodobnymi. Na wyniki badań czekano jednak dobę. Tyle wystarczyło by jeden pacjent zakaził koronawirusem innych pacjentów, lekarzy i pielęgniarki.

- Weźmiemy każdego: starego, młodego. Potrzebujemy personelu, zwłaszcza wykwalifikowanych lekarzy. Ta epidemia jest większa niż ktokolwiek mógłby pomyśleć - powiedział kierownik oddziału chorób zakaźnych w szpitalu Sacco w Mediolanie dr Massimo Galli cytowany przez portal stripes.com. Aby poradzić sobie z dużą liczbą pacjentów, siły ochrony ludności postawiły przed szpitalami 283 namioty, które służą jako oddziały segregacji chorych.

We Włoszech potwierdzono już 2036 przypadków zakażeń koronawirusem. 150 zakażonych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa na oddziałach reanimacyjnych w Lombardii. Dotychczasowy bilans ofiar w tym kraju to 52 osoby. Najgorsza sytuacja panuje na północy kraju. To tam wyznaczonych zostało łącznie jedenaście czerwonych stref, w których mieszkańcy przechodzą kwarantannę. We wtorek 3 marca liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie wyniosła już 90 tysięcy.