Koronawirus coraz bliżej Polski. Pierwszy przypadek na Ukrainie i czwarty w Czechach

Pełniący obowiązki szefa zdrowia publicznego przy Ministerstwie Zdrowia Ukrainy Ihor Kuzin poinformował we wtorek, że w kraju potwierdzono pierwszy przypadek osoby zakażonej koronawirusem. Jak podaje Reuters, mężczyzna od soboty przebywa w szpitalu w Czerniowicach w południowo-zachodniej części Ukrainy. Pacjent podróżował z Włoch przez Rumunię.

Covid-19. Czwarty przypadek choroby wywołanej przez koronawirus w Czechach

Dodatkowo w położonej 70 kilometrów od granicy z Polską miejscowości zakażenie koronawirusem potwierdzono u 55-letniej kobiety. Jak przekazał minister zdrowia Adam Vojtiech jest to już czwarty w Czechach pacjent, u którego badania wykazały obecność patogenu. Pacjentka znajduje się w szpitalu im. Masaryka w Uściu nad Łabą. Wcześniej kobieta była we Włoszech, gdzie przebywała w tym samym hotelu, co inny Czech, u którego także stwierdzono zakażenie koronawirusem. 55-latka wróciła do kraju w piątek. Ma gorączkę, dreszcze, ból mięśni i kaszel. Stan kobiety nie jest jednak poważny.

Do tej pory wśród naszych sąsiadów najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem odnotowano w Niemczech - to łącznie 165 przypadków. Władze Niemiec przekazały, że dwóch pacjentów jest w stanie ciężkim. Na Litwie i Białorusi stwierdzono dotychczas po jednym przypadku zakażeń.