Pierwszy przypadek koronawirusa w Moskwie, w Lombardii 150 osób w stanie krytycznym. Zakażeń przybywa

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano prawie dziewięć razy więcej przypadków koronawirusa poza Chinami, niż w samych Chinach. Liczba wszystkich ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła trzy tysiące, odnotowano też ponad 89 tysięcy przypadków choroby. W samych Chinach zmniejszyła się liczba nowych przypadków zakażeń - zanotowano tylko 202 nowe przypadki patogenu. Dzień wcześniej było ich o ponad 370 więcej.

- Jesteśmy na nieznanych wodach. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy patogenu układu oddechowego, który byłby zdolny do przenoszenia się w ten sposób - mówił szef WHO. - Zrobimy wszystko, żeby odwrócić tę sytuację. Nie ma wyboru, musimy działać teraz - zaznaczył.

Koronawirus w kolejnych krajach. Pierwszy przypadek na Łotwie, rośnie liczba ofiar we Francji

Kolejne europejskie kraje informują o wzroście osób zakażonych koronawirusem. Belgijska minister zdrowia poinformowała w poniedziałek, że w Belgii potwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem (łącznie liczba osób zakażonych wzrosła do ośmiu). Z kolei pierwszy przypadek zakażenia potwierdzono na Łotwie. W ubiegłym tygodniu przypadki koronawirusa odnotowano też na Litwie i Białorusi.

Zakażonych przybywa też w Wielkiej Brytanii, gdzie potwierdzono dotychczas 40 przypadków patogenu. Po zakończony spotkaniu sztabu kryzysowego brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że "spodziewa się eskalacji problemu" i większej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem. - Problem stanie się prawdopodobnie poważniejszy w ciągu następnych dni lub tygodni - powiedział, zapewniając, że kraj jest przygotowany na eskalację. - Mamy fantastyczne szpitale, laboratoria czy system monitowania rozprzestrzeniania się choroby - przekonywał.

We Włoszech 150 osób na oddziałach reanimacyjnych. Kolejna ofiara we Francji

Z kolei we Włoszech zakażonych jest obecnie 1835 osób, co oznacza wzrost o 50 procent względem poprzedniej doby - podaje CNN. Z powodu wirusa zmarło tam dotychczas 52 osób - z czego 18 w ciągu ostatniej doby. 150 zakażonych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa na oddziałach reanimacyjnych w Lombardii.

Największym ogniskiem zakażenia koronawirusem w Europie poza Włochami jest Francja, gdzie patogen wykryto dotychczas u 150 osób. Lokalne media donoszą, że w poniedziałek zmarła trzecia ofiara koronawirusa - to 80-letni mężczyzna, który cierpiał na liczne inne schorzenia i jego organizm był osłabiony. Pacjent umarł w szpitalu w Compiegne pod Paryżem. Informację na ten temat podał mer jednego z kilku miast departamentu Oise na północ od stolicy, który sam jest zakażony wirusem.. Na mapie zakażeń koronawirusem we Francji pojawił się też nowy region - dziewiętnaście nowych przypadków stwierdzono w Bretanii. Nowe przypadki odnotowano także w Alzacji na wschodzie kraju. Epidemia sprawiła, że prezydent Emmanuel Macron odwołał wszystkie planowane zajęcia, by móc się skupić na doraźnych działaniach związanych z sytuacją epidemiologiczną. We Francji potwierdzono dotąd 150 przypadków zakażenia.

Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem w poniedziałek potwierdzono też w Arabii Saudyjskiej, a także w Moskwie. Według rosyjskich służb sanitarnych, zakażony to młody mężczyzna, który przyleciał z Włoch 23 lutego. Do lekarza zgłosił się kilka dni później z podwyższoną temperaturą i infekcją dróg oddechowych.. Lekarze określają przebieg choroby jako łagodny. Dotychczas w Rosji wykryto już sześć przypadków zakażenia patogenem. Dwie osoby - obywatele Chin, u których jako pierwszych stwierdzono chorobę - wyzdrowieli i wrócili już do domów.