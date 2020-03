Chirurg generalny USA o koronawirusie: Przestańcie kupować i nosić maski chirurgiczne

Jak podaje "Washington Times" chirurg generalny USA, Jerome M. Adams zaapelował na Twitterze, by Amerykanie przestali kupować i nosić maski chirurgiczne. Lekarz zaznaczył, że nie chronią one przed infekcją, ale ich brak w sprzedaży powoduje, że personel medyczny, który musi je nosić podczas zabiegów, nie ma do nich dostępu. To z kolei może być zagrożeniem dla zdrowia pacjentów.

REKLAMA

Chirurg generalny Stanów Zjednoczonych apeluje: Przestańcie kupować maski chirurgiczne

Jerome Adams zaznaczył, że najlepszym sposobem na zwiększenie własnej ochrony oraz bezpieczeństwa całych społeczeństw, jest stosowanie działań prewencyjnych, które przyczyniają się do zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Chirurg generalny rekomenduje, by osoby, które źle się czują, zostawały w domu. Radzi również, iż w obliczu rozprzestrzeniania się wirusa, dobrą ochroną przed zakażeniem jest częste i dokładne mycie rąk. Zaapelował też, by szczepić się przeciwko grypie.

Zobacz wideo Hongkong. Ogromna kolejka po maski ochronne. Sieć drogerii ogranicza sprzedaż

Apel chirurga generalnego pojawił się po tym, jak media obiegły informacje, że Amerykanie masowo wykupują wszystkie dostępne w aptekach i internecie maski chirurgiczne. Do tej pory paniki nie powstrzymały oficjalne komunikaty Centrali Kontroli i Prewencji Chorób.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence podczas niedzielnej konferencji prasowej przekazał, że podpisał porozumienie z firmami zajmującymi się produkcją masek chirurgicznych, które przewiduje zwiększenie ich produkcji o 35 milionów. Polityk zaznaczył, że maseczki nie są skuteczne w ochronie przed koronawirusem, a przeznaczone zostaną dla celów medycznych. Brak skuteczności masek podkreśla też cytowany przez CNN dr William Schaffner, który zaznaczył, że maseczka może jedynie psychologicznie zwiększać nasze poczucie bezpieczeństwa, jednak nie pomaga uniknąć ewentualnego zakażenia.

Generalny (czy też główny) chirurg Stanów Zjednoczonych to stanowisko powstałe przy Public Health Service Commissioned Corps. Osoba, która je pełni, współpracuje ściśle m.in. z sekretarzem ds. zdrowia USA. Chirurg generalny nominowany jest przez prezydenta Stanów Zjednoczonych spośród osób, które są członkami korpusu publicznej służby zdrowia i posiadają doświadczenie oraz szkolenia z zakresu zdrowia publicznego. Od 2017 roku funkcję tę pełni chirurg anestezjolog Jerome Adams.