Koronawirus na świecie. W jakich państwach jest już wirus SARS-CoV-2? [LISTA KRAJÓW]

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała, że do 2 marca 2020 roku na terenie kraju potwierdzono 80 026 przypadków zakażenia koronawirusem oraz 2 912 zgonów z nim związanych. Do tej pory wyleczono i wypisano ze szpitala 44 462 chińskich pacjentów, u których test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Choć współczynnik śmiertelności w wyniku COVID-19 jest dość niski (mówi się, że wynosi on mniej niż 3 proc.), to wirus SARS-CoV-2 (znany potocznie pod nazwą "wirus z Wuhan") rozprzestrzenił się już na wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. Lista krajów, w których potwierdzono przynajmniej jeden przypadek koronawirusa, liczy 68 pozycji

Lista potwierdzonych przypadków nowego koronawirusa na świecie (w porządku alfabetycznym):

Afganistan (1 przypadek) Algieria (1 przypadek) Andora (1 przypadek) Armenia (1 przypadek) Australia (30 przypadków, 1 zgon) Austria (10 przypadków) Bahrajn (47 przypadków) Belgia (1 przypadek) Białoruś (1 przypadek) Brazylia (2 przypadki) Chiny (80 026 przypadków, 2 912 zgonów) Chorwacja (6 przypadków) Czechy (1 przypadek) Dania (3 przypadki) Dominikana (1 przypadek) Ekwador (6 przypadków) Egipt (2 przypadki) Estonia (1 przypadek) Finlandia (3 przypadki) Filipiny (3 przypadki, 1 zgon) Francja (130 przypadków, 2 zgony) Gruzja (1 przypadek) Grecja (7 przypadków) Hiszpania (73 przypadków) Holandia (7 przypadków) Hongkong (98 przypadków, 2 zgony) Islandia (1 przypadek) Indie (3 przypadki) Indonezja (2 przypadki) Iran (978 przypadków, 54 zgony) Irak (19 przypadków) Irlandia (1 przypadek) Izrael (7 przypadków) Japonia (944 przypadki, 12 zgony) Kambodża (1 przypadek) Kanada (24 przypadki) Katar (3 przypadki) Korea Południowa (4 212 przypadków, 26 zgonów) Kuwejt (56 przypadków) Liban (10 przypadków) Litwa (1 przypadek) Luksemburg (1 przypadek) Macedonia Północna (1 przypadek) Makau (10 przypadków) Malezja (25 przypadków) Meksyk (5 przypadków) Monako (1 przypadek) Nepal (1 przypadek) Niemcy (111 przypadków) Nowa Zelandia (1 przypadek) Nigeria (1 przypadek) Norwegia (15 przypadków), Oman (5 przypadków) Pakistan (4 przypadki) Rosja (5 przypadków) Rumunia (3 przypadki) San Marino (1 przypadek) Singapur (102 przypadki) Sri Lanka (1 przypadek) Szwajcaria (18 przypadków) Szwecja (13 przypadków) Tajlandia (43 przypadków, 1 zgon) Tajwan (40 przypadków, 1 zgon) USA (89 przypadków, 2 zgony) Wielka Brytania (35 przypadków) Wietnam (16 przypadków) Włochy (1 701 przypadki, 41 zgony) Zjednoczone Emiraty Arabskie (19 przypadków)

Gdzie jest koronawirus? Mapa

Monitorowaniem potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zajmuje się instytut Center for Systems Science and Engineering (CSSE) związany z Johns Hopkins University w Baltimore. Ta instytucja badawcza stworzyła interaktywną mapę koronawirusa na świecie, którą można zobaczyć TUTAJ.