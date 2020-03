Papież Franciszek o założycielu Legionu Chrystusa. "Był oszustem. Nie można brać go za wzór"

Delegacja Legionu Chrystusa miała spotkać się z papieżem Franciszkiem w sobotę. Do audiencji nie doszło z powodu lekkiego przeziębienia papieża. Franciszek wystosował natomiast pisemną odezwę do nowego kierownictwa Legionu Chrystusa.

Papież Franciszek potępił czyny założyciela Legionu Chrystusa Marciala Maciela

"Musicie wyrzec się spuścizny założyciela Legionu Chrystusa. Musicie też uznać, że był on oszustem, który stworzył wokół siebie iluzję świętości, prowadząc jednocześnie podwójne życie. Nie może być on stawiany jako wzór do naśladowania" - napisał Franciszek (cytat za agencją Reuters).

Marcial Maciel Degollado założył Legion Chrystusa w 1941 roku w Meksyku. Już w latach 40. do Watykanu docierały informacje o tym, że Maciel jest uzależniony od narkotyków i dopuścił się czynów pedofilskich, ale sprawę tę tuszowano. Duchowny miał także kilkoro dzieci, został oskarżony, że zarządza zgromadzeniem, stosując metody znane z sekt. Dopiero w 2006 roku, w czasie pontyfikatu Benedykta XVI, Kongregacja Nauki Wiary usunęła Maciela ze służby publicznej i nakazała mu spędzić resztę życia na modlitwie i pokucie. To jedyna kara jaką poniósł. Maciel zmarł w 2008 roku.

"Zmiana sposobu myślenia wymaga wiele czasu - zarówno w przypadku instytucji, jak i jednostek. Powrót do przeszłości byłby bezsensowny" - dodał Franciszek. Papież zaznaczył też, że "kult jednostki", jaki stworzył wokół siebie Maciel doprowadził do "zatrucia" pierwotnych pobudek, jakie stały za powołaniem Legionu Chrystusa.

W Legionie Chrystusa dochodziło do licznych przypadków pedofilii. 1/3 oprawców to ofiary ks. Maciela

Osobą, która przez lata blokowała dochodzenie w sprawie zarzutów o wykorzystywanie seksualne stawianych ks. Macielowi, był sekretarz stanu z czasów pontyfikatu św. Jana Pawła II, kardynał Angelo Sodano. W tej sam dzień, gdy papież Franciszek przyjął rezygnację Sodano z funkcji dziekana Kolegium Kardynalskiego (21 grudnia 2019 r.), Legion Chrystusa opublikował raport na temat pedofilii w zgromadzeniu.

Z dokumentu wynika, że w latach 1941-2019 czynów pedofilskich dopuściło się co najmniej 33 księży i 71 seminarzystów tego zgromadzenia. Skrzywdzili oni co najmniej 175 osób. Jedna trzecia oprawców to osoby, które same padły ofiarą ks. Maciela. Inni oprawcy to z kolei ofiary ofiar założyciela Legionu Chrystusa. Raport wykazuje, że w zgromadzeniu powstał "wielopokoleniowy łańcuch nadużyć, który potwierdza toksyczny wpływ Maciela rozprzestrzeniający się w całym Legionie Chrystusa" - pisze AP.

60 ofiar, które uwzględnia raport, to osoby, które ks. Maciel skrzywdził osobiście. W chwili, gdy dopuścił się na nich czynów pedofilskich, ofiary miały 11-16 lat. Większość z nich to chłopcy.

Spośród 33 kapłanów, którzy wykorzystywali nieletnich, sześciu zmarło, ośmiu wyszło ze stanu kapłańskiego, jeden opuścił Legionistów, a 18 pozostało w zgromadzeniu. Spośród tych 18, 14 nie pełni publicznej posługi kapłańskiej, a czterech "ma ograniczoną posługę, która wyklucza duszpasterstwo nieletnich" - wynika z raportu.