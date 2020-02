Większość ofiar koronawiusa w Iranie pochodzi z Teheranu i oddalonego o 150 km od stolicy miasta Kom, gdzie pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia.

REKLAMA

Liczba ta jest sześciokrotnie wyższa od oficjalnej liczby ofiar śmiertelnych podanej przez irański resort zdrowia, które wcześniej informowało 34 zgonach. Irańskie władze oficjalnie odrzuciły raport BBC.

Doniesienia BBC pojawiły się po tym, jak poseł do parlamentu z Kom oskarżył irańskie władze o ukrywanie informacji, a USA wyraziły obawę, że irański rząd może nie dzielić się informacjami z obywatelami. "Złożyliśmy Islamskiej Republice Iranu ofertę pomocy" - powiedział w piątek sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Dodał, że irańska infrastruktura zdrowotna "nie jest solidna".

WHO podnosi poziom zagrożenia

W piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podniosła globalne ryzyko wybuchu epidemii koronawirusa do "bardzo wysokiego" - najwyższego z możliwych. Szef WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił również, że największym wyzwaniem do pokonania są strach i dezinformacja.

Szef Programu Zdrowia w Sytuacjach Nadzwyczajnych WHO Dr Ryan podkreślił natomiast, że aktualne dane nie wskazują na to, aby wirus stał się globalną pandemią. - Jeśli zadeklarujemy, że istnieje pandemia koronaawirusa,zasadniczo będzie oznaczać to, że każdy człowiek na planecie jest narażony na kontakt z nim - powiedział Ryan. - Dane na razie tego nie potwierdzają, a Chiny jasno pokazały, że to niekoniecznie jest naturalny rezultat tego wydarzenia, jeżeli podejmiemy działania - powiedział ekspert WHO.

Zobacz wideo >>> Chiny, koronawirus i tajemnice. Co ukrywa Xi Jinping?

Koronawirus rozprzestrzenia się po świecie

Jak dotąd na całym świecie odnotowano ponad 83 800 przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 2860 zgonów, które miały miejsce w ponad 50 krajach.

Największym ogniskiem koronawirusa na świecie w dalszym ciągu są Chiny. W Państwie Środka odnotowano już ponad 78 tysięcy przypadków zakażenia wirusem i ponad 2600 przypadków zgonów z nim związanych. Kolejnym krajem, w którym jest najwięcej osób zakażonych jest Korea Południowa. Tam zakaziło się ponad 2 tys. osób, z których 12 zmarło.

Również w Europie odnotowywana jest coraz większa liczba przypadków zakażenia. We Włoszech liczba potwierdzonych przypadków wzrosła z 650 do 888. Zmarło tam 21 osób. We Francji odnotowano niemal 40 zakażeń. Z kolei w Niemczech potwierdzono prawie 60 przypadków zakażenia.

W Polsce nadal nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski mówił jednak, że prędzej czy później dotrze on do naszego kraju, a Polska służba zdrowia przygotowuje się na taką ewentualność.

Koronawirus dotarł już m.in. do: Iranu, Japonii, Singapuru, Hongkongu, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kuwejtu, Tajlandii, Francji, Bahrajnu, Hiszpanii, Australii, Malezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Kanady, Makau, Szwajcarii, Szwecji, Iraku, Omanu, Izraela, Indii, Filipin, Chorwacji, Austrii, Grecji, Finlandii, Rosji, Pakistanu, Libanu, Afganistanu, Nepalu, Litwy, Kambodży, Gruzji, Irlandii Północnej, Islandii, Nigerii, Norwegii, Algierii, Belgii, San Marino, Danii, Holandii, Północnej Macedonii, Białorusi, Nowej Zelandii, Brazylii, Rumunii, Estonii, Egiptu i Sri Lanki.

Interaktywną mapę rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie aktualizują naukowcy z instytutu Center for Systems Science and Engineering (CSSE) - jednostki związanej z Johns Hopkins University w Baltimore. Można ją znaleźć TUTAJ.