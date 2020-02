Koronawirus. Włochy proszą kraje UE o pomoc. Brakuje maseczek ochronnych

Jeszcze dwa tygodnie temu Włochy pomagały Chinom w walce z koronawirusem i wysłały do tego kraju duże zapasy maseczek i kombinezonów ochronnych. Teraz to one są w potrzebie i proszą państwa Unii Europejskiej o wsparcie.

Fot. AP/ Claudio Furlan (zdjęcie ilustracyjne) Otwórz galerię (3)

