Hongkong. Testy wykazały koronawirusa u psa. Właściciele muszą oddać zwierzęta na kwarantannę

W piątek rano władze Hongkongu poinformowały, że u psa domowego jednej z mieszkanek regionu wykryto "lekką odmianę" koronawirusa. Jak informuje agencja Bloomberg, obecnie przeprowadzane są dalsze testy w celu potwierdzenia, czy pies rzeczywiście jest zakażony patogenem. Nie ma żadnych objawów chorobowych, ale został zbadany, bo wcześniej koronawirusa wykryto u jego 68-letniej właścicielki.

REKLAMA

Hongkong. Władze zarządzają kwarantannę dla psów i osób zakażonych koronawirusem

Dotychczas informowano, że nie ma żadnych dowodów na to, by zwierzęta domowe mogły zakazić się koronawirusem lub go roznosić. Taką informację podawała m.in. Światowa Organizacja Zdrowia. Na razie od psa pobrano kolejne próbki - są podejrzenia, że testy pokazały pozytywny wynik na obecność patogenu w jego organizmie ze względu zanieczyszczenia, które dostały się do jego pyska i nosa. W związku z doniesieniami o zakażeniu psa władze Hongkongu ogłosiły jednak, że wszystkie psy, koty i inne ssaki należące do osób, u których wykryto koronawirusa, muszą zostać oddane na 14-dniową kwarantannę - relacjonuje "South China Morning Post".

- W ramach środków ostrożności prosimy właścicieli o oddanie kotów i psów na kwarantannę - powiedział cytowany przez portal dr Chuang Shuk-kwan, szef działu chorób zakaźnych Centrum Ochrony Zdrowia w Hongkongu. Jak dodał, po tym okresie zwierzęta zostaną oddane właścicielom. Wcześniej zwierzętami osób, które przebywają w szpitalach z powodu koronawirusa, zajmowali się członkowie ich rodzin. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zakażony pies to szpic miniaturowy.

Jeśli badanie zostanie potwierdzone, pies należący do mieszkanki Hongkongu będzie pierwszym przypadkiem zwierzęcia domowego, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem. Dotychczas patogen wykryto u 83 tysięcy osób na całym świecie. Epidemia pochłonęła 2 859 ofiar śmiertelnych.