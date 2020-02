Rosja reaguje na nalot w Syrii, w którym zginęli tureccy żołnierze. Wysłała swoje okręty

Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji poinformowało, że żołnierze Turcji zostali zaatakowani przez armię Syrii, gdy syryjskie siły rządowe próbowały odeprzeć ofensywę rebeliantów. Według tłumaczeń resortu, które przywołuje za agencją RIA Reuters, turecki rząd nie poinformował Moskwy, że na terenie, który został ostrzelany, przebywali żołnierze.

W związku z konfliktem syryjsko-tureckim flota rosyjska skierowała na wody u wybrzeży Syrii okręty uzbrojone w pociski manewrujące.

Syria. Ostrzelanie tureckich żołnierzy w Idlibie

Około 30 tureckich żołnierzy miało zginąć w nalocie przeprowadzonym przez syryjskie siły rządowe w Idlibie. W odpowiedzi turecka artyleria ostrzelała cele związane z syryjskim reżimem. To najpoważniejszy incydent ostatnich kilku tygodni w Syrii. Ankara wielokrotnie apelowała do Syrii i Rosji, by wycofały swoje oddziały z Idlib. Syryjska wojna domowa trwa od niemal dziewięciu lat. Rosja wspiera w konflikcie władze w Damaszku, a Turcja od wielu miesięcy występuje przeciwko Baszarowi al-Asadowi. Jednak od kilkudziesięciu miesięcy Turcja i Rosja prowadzą rozmowy w sprawie Syrii i wiele razy decydowały już o tymczasowym podziale wpływów w tym kraju.

Wieczorem turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan zwołał nadzwyczajne posiedzenie zespołu do spraw bezpieczeństwa. Jeden z pragnących zachować anonimowość współpracowników prezydenta poinformował, że w odpowiedzi turecka artyleria ostrzelała cele, związane z syryjskim wojskiem. Inny z doradców poinformował z kolei, że wobec spodziewanego napływu uchodźców z syryjskiego Idlib, Turcja nie będzie już wstrzymywać uchodźców, którzy z jej terenu chcą dostać się do Europy.