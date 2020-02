Wiceprezydentka Iranu zakażona koronawirusem. Jest w dobrym stanie

Liczba zakażonych koronawirusem w Iranie wzrosła do 245, a wśród nich jest też wiceprezydentka kraju Masumeh Ebtekar. Według lekarzy jej przypadek jest niegroźny. Do 26 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Iranie. To kraj w którym poza Chinami odnotowano najwięcej zgonów w wyniku powikłań.

