Koronawirus tuż za granicami Polski. Potwierdzono pierwsze przypadki zakażenia na Litwie i Białorusi

Na Litwie potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Patogen stwierdzono u kobiety, która 24 lutego wróciła z Werony we Włoszech - poinformowało nad ranem tamtejsze ministerstwo zdrowia. Jak podaje "The New York Times", 39-latka pojechała do Włoch na konferencję. Pacjentka trafiła do szpitala w miejscowości Szawle. Kobieta przebywa pod obserwacją od poniedziałku, nie ma gorączki i wykazuje tylko "nieznaczne objawy". Jak podaje litewski resort zdrowia Litwinka była pod obserwacją od czasu powrotu do kraju, podobnie jak wszyscy podróżni, którzy wracają z państw, gdzie stwierdzono koronawirusa.

Pod obserwacją w szpitalu znajduje się też trzech członków jej rodziny. Władze ustalają z kim chora miała kontakt po powrocie do kraju. Ministerstwo zdrowia zapowiedziało, że więcej szczegółów poda w piątek na specjalnej konferencji prasowej.

Koronawirus na Białorusi. Chory to student z Iranu

Białoruskie ministerstwo zdrowia podało, że również u naszych wschodnich sąsiadów pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa. Chory, to student z Iranu, który przyleciał do stolicy Białorusi rejsem z Azerbejdżanu. Białoruski portal Tut.by poinformował, że służby sanitarne już od 20 lutego sprawdzają wszystkich obcokrajowców przybywających w krajów podwyższonego ryzyka, między innymi z: Chin, Iranu, Korei Południowej i Włoch.

Irańczyk, u którego we krwi stwierdzono obecność koronawirusa przyleciał na Białoruś 22 lutego i został poddany kwarantannie. Testy na obecność patogenu przeprowadziło białoruskie Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii. Według portalu Tut.by - pacjent oraz osoby, z którymi się kontaktował znajdują się pod obserwacją w mińskim szpitalu chorób zakaźnych. Stan zdrowia irańskiego studenta lekarze określili jako zadowalający.

Koronwirus jeszcze nie dotarł do Polski

Polskie służby apelują o "spokój i rozwagę" - nadal w Polsce nie stwierdzono koronawirusa, a choroba ta u większości pacjentów jest wyleczalna. Specjaliści w dziedzinie epidemiologii zaznaczają, że koronawirus nie różni się znacząco od innych, znanych nam infekcji górnych dróg oddechowych.

Sanepid obejmuje nadzorem osoby przyjeżdżające z Włoch i Chin, na lotniskach służby sprawdzają temperaturę u części pasażerów. Próbki od pacjentów sprawdza osiem laboratoriów, a ewentualnych zarażonych koronawirusem będzie mogło przyjąć 79 oddziałów zakaźnych.

Kolejne 44 ofiary koronawirusa w Chinach

W czwartek 44 osoby zmarły w Chinach z powodu koronawirusa - poinformowała Chińska Narodowa Komisja Zdrowia. Odnotowano 327 nowych przypadków. To najniższa liczba nowych zakażeń od miesiąca.

Liczba zgonów w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 2 788. Zakażonych jest blisko 80 tysięcy osób. Jak zauważa Światowa Organizacja Zdrowia, ogólnemu spadkowi liczby nowych zakażeń w Chinach towarzyszy wzrost liczby zakażeń w innych krajach. Obecnie nawet władze w Pekinie są zaniepokojone możliwością "importu" zakażeń z innych krajów, a osoby przybywające do Chin z krajów dotkniętych epidemią muszą przechodzić 14-dniową kwarantannę.

Do tej pory przypadki nowego patogenu wykryto w 49 państwach na całym świecie, w tym w 19 europejskich.