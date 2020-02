Koronawirus w Europie. Gwałtowny wzrost zakażeń we Francji i Włoszech, pierwszy przypadek w Irlandii

Wzrasta liczba zakażeń i ofiar śmiertelnych koronawirusa w Europie. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Włoch Angelo Borrelli poinformował, że ogólna liczba stwierdzonych zakażeń koronawirusem w tym kraju wzrosła do 650, a liczba ofiar śmiertelnych do 17. Liczba zakażonych podwoiła się także we Francji, a pierwszy przypadek wykryto w Irlandii.

