Jak informuje agencja Associated Press, premier Japonii, w której koronawirusem zakażonych jest ponad 900 osób, chce by wszystkie szkoły publiczne w Japonii były zamknięte od najbliższego poniedziałku. Odezwa Shinzo Abe nie ma charakteru wiążącego, jednak można się spodziewać, że dyrektorzy placówek w pełni się do niej dostosują. Do ponad 34 tys. japońskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów uczęszcza ok. 12,8 mln uczniów.

Już wcześniej decyzję o odwołaniu lekcji podjęto na wyspie Hokkaido oraz w Osace.

Przerwa w funkcjonowaniu publicznych szkół ma potrwać do początku kwietnia - wtedy właśnie w Japonii kończą się "wiosenne" wakacje.

- Poczyniliśmy starania, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci. Najbliższy tydzień lub dwa będą w tej walce kluczowe - powiedział Abe, cytowany przez "AP".

W Japonii potwierdzono 910 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (705 zakażonych to osoby, które przebywały na wycieczkowcu Diamond Princess). W wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarło osiem osób. Ostatni zgon odnotowano w czwartek na wyspie Hokkaido.

Koronawirus. Ponad 81 tys. zakażonych. Rośnie liczba ofiar we Włoszech

Na całym świecie wykryto jak dotąd ponad 81 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. WHO jest szczególnie zaniepokojona szybko rosnącą liczbą zakażonych m.in. we Włoszech - stwierdzono tam 528 zakażeń. Zmarło 17 osób.

Najwięcej ofiar zanotowano w Chinach, gdzie z powodu koronawirusa zmarły 2744 osoby, a zakażonych jest prawie 78,5 tys. Tylko w środę odnotowano tam 433 nowe przypadki zakażeń.