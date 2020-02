Japonia i Chiny. Uznani za wyleczonych wyszli ze szpitala. Okazało się, że znowu mają koronawirusa

Władze prefektury Osaka w Japonii potwierdziły, że u 40-latki, która została uznana za wyleczoną i opuściła szpital, po raz drugi zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Kobieta, która pracuje jako przewodniczka turystyczna, jest pierwszą osobą w Japonii, która znowu zmaga się z tym wirusem.

REKLAMA

Ponowne badania potwierdziły koronawirusa u wyleczonej 40-latki. "Wirus może pozostawać w stanie uśpienia"

Jak podaje Reuters kobieta ponownie zgłosiła się do szpitala, kiedy pojawiły się u niej objawy: bóle gardła i klatki piersiowej. 40-latka została zakażona koronawirusem już w styczniu. Po leczeniu i badaniach, które potwierdziły jej wyleczenie, 1 lutego została wypisana ze szpitala.

Zobacz wideo Koronawirus bije w gospodarkę i turystykę. Może zepsuć wakacje i wyhamować gospodarkę

Minister zdrowia Japonii Katsunobu Kato zapowiedział, że resort musi przejrzeć listy pacjentów i śledzić stan zdrowia osób, które zostały wypisane ze szpitali. Według lekarzy ponowne zachorowanie oznacza, że wirus ma zdolność do pozostawania w fazie "uśpienia". - Po zakażeniu może on pozostawać w stanie uśpienia i objawiać się minimalnymi objawami. Następnie stan pacjenta ulega zaostrzeniu, zwłaszcza, jeśli wirus ponownie dostanie się do płuc - powiedział profesor mikrobiologii Philip Tierno Jr.

Koronawirus w Chinach. U 14 proc. wyleczonych pacjentów ponownie stwierdzono obecność patogenu

Lokalne służby medyczne prowincji Guangdong na południu Chin przekazały informacje dot. ponownych testów u pacjentów, którzy zostali uznani za wyleczonych z koronawirusa. Jak się okazało, u 14 proc. osób testy wykazały ponowne zakażenie wirusem. Wicedyrektor chińskiego regionalnego Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) Song Tie przekazał, że na razie nie jest jasne, czy pacjenci zarazili się po wyjściu ze szpitala, czy byli zakażeni podczas wypisu ze szpitala.

- Eksperci oceniają na podstawie wstępnych ustaleń, że osoby te mogły wciąż mieć w organizmie wirusa, gdy wychodziły ze szpitali. Możliwe, że w organizmach zwolnionych pacjentów wciąż są wirusy lub fragmenty ich materiału genetycznego. Nie wiadomo, czy mogą przenosić się na inne osoby - powiedział Song Tie.