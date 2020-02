Koronawirus we Włoszech. Prezydent Lombardii przebywa w samoizolacji

Prezydent Lombardii Attilio Fontana stał się niezwykle rozpoznawalny, ponieważ w ostatnich dniach bardzo często występuje w mediach, wygłaszając komunikaty na temat koronawirusa. Większość z przypadków zarażeń we Włoszech notuje się właśnie w regionie, którym zarządza. Okazuje się, że jedna z osób z jego najbliższego otoczenia również została dotknięta wirusem z Wuhan.

Prezydent Lombardii w samoizolacji. Przeszedł test na koronawirusa

Współpracownica Atillo Fontany zakaziła się koronawirusem, dlatego polityk zdecydował, że kolejne dwa tygodnie spędzi w samoizolacji. Podkreślił jednak, że jego decyzja ma charakter prewencyjny - samorządowiec przeszedł test na koronawirusa i dał on wynik negatywny. O tym, że kolejne 14 dni spędzi w samoizolacji, Fontana poinformował na Facebooku.

Koronawirus we Włoszech

Przypomnijmy, że Włochy to kraj europejski, w którym koronawirus zbiera największe żniwo. Do końca dnia w środę odnotowano 424 przypadki zakażenia, z których ponad połowa to przypadki z Lombardii. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 12 osób.