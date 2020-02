USA. Strzelanina w browarze w Milwaukee. Nie żyje co najmniej sześć osób

Do strzelaniny doszło w środę 26 lutego wczesnym południem czasu miejscowego. 51-letni mieszkaniec stanu Wisconsin zastrzelił tam pięciu pracowników browaru, a następnie strzelił do samego siebie. Zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Napastnik również był pracownikiem browaru. Jego motywy nie są znane - informuje USA Today.

Strzelanina w Milwaukee. Pobliska szkoła została zamknięta na kilka godzin

Na miejscu zdarzenia interweniowała policja, która wykorzystała w akcji m.in. psy tropiące i helikoptery. Pracownicy kompleksu, na terenie którego doszło do strzelaniny, otrzymali e-maile z wezwaniem do ukrycia się w bezpiecznym miejscu. CBS News relacjonuje, że incydent miał miejsce krótko przez końcem lekcji w pobliskiej szkole, dlatego zamknięto ją na parę godzin i nie pozwolono uczniom wyjść.

"Niestety, jestem zdruzgotany, że muszę powiedzieć, że straciliśmy pięciu członków naszej rodziny podczas tragicznego incydentu. (...) Nie ma słów, aby wyrazić głęboki smutek, który wielu z nas obecnie odczuwa obecnie" - napisał na Facebooku Gavin Hattersley, CEO firmy Molson Coors.

Prezydent Donald Trump złożył kondolencje rodzinom ofiar strzelaniny

Prezydent USA Donald Trump poinformował o tragicznej strzelaninie w Milwaukee podczas konferencji prasowej poświęconej koronawirusowi. Stwierdził, że to, co wydarzyło się w stanie Wisconsin to "okropna rzecz". Powiedział również, że sercem jest z rodzinami zmarłych osób.