Chiński ekspert: Źródłem koronawirusa mogą nie być Chiny. Opanujemy epidemię do końca kwietnia

Chiński epidemiolog Zhong Nanshan na konferencji prasowej w Pekinie stwierdził, że pomimo tego, iż pierwsze przypadki chorób płuc związanych z zakażeniem koronawirusem stwierdzono w Chinach, to sam patogen może nie pochodzić z tego kraju. Dodał, że Chiny całkowicie opanują epidemię koronawirusa do końca kwietnia.

To pierwsze tego typu oficjalne prognozy epidemiologów w Chinach.

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała, że w środę odnotowano 433 nowe przypadki zakażeń. W ciągu ostatniej doby zmarło zaś 29 osób. To najniższa liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach od miesiąca.

Do Wuhan przybyła grupa śledczych chińskiego ministerstwa sprawiedliwości po tym, jak z opanowanego przez koronawirus więzienia po odbyciu kary wypuszczono kobietę. Ta - pomimo blokady Hubei - wraz z rodziną przedostała się do Pekinu, gdzie obecnie przechodzi kwarantannę.

Koronawirus w Europie: we Włoszech zmarła 12 ofiara epidemii

W Europie najwięcej przypadków odnotowano we Włoszech, gdzie liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 400. W środę w Emilii Romanii zmarła 12 włoska ofiara epidemii, 70-letni mężczyzna cierpiący na inne, poważne choroby.

Z kolei we Francji w Położonym na północ od Paryża departamencie Oise trwają poszukiwania tak zwanego pacjenta "zero", tego, który mógł dać początek fali zakażeń koronawirusem w tym departamencie. Druga ofiara śmiertelna choroby we Francji pochodziła z tego rejonu.