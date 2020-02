Kluczowa biegła w sprawie Weinsteina potrącona przez samochód. "Niektórzy mogą uznać to za podejrzane"

Jak podaje portal Law&Crime, dr Barbra Ziv została potrącona przez samochód i przebywa w szpitalu. Zeznania psycholożki koncentrowały się głównie na napaści seksualnej i zachowaniu ofiar po atakach. Ekspertka tłumaczyła, dlaczego ofiary komunikowały się ze sprawcą po gwałcie i dlaczego czekały tyle lat na zgłoszenie napaści, nikomu nic nie mówiąc. Jej stanowisko było kluczowe w uznaniu Harveya Weinsteina winnym.

Portal próbował ustalić czas i miejsce zdarzenia, kontaktując się z policją z Filadelfii, ale nie otrzymał odpowiedzi.

Chociaż nie ma dowodów sugerujących, że potrącenie dr Ziv w jakikolwiek sposób związane jest z procesem Weinsteina, niektórzy mogą uznać to za podejrzane z uwagi na czas zdarzenia. Dobrze udokumentowane są historie związane ze śledzeniem ludzi lub domniemanymi groźbami wobec osób wypowiadających się przeciwko producentowi

- napisał Law&Crime.

Sprawa Harveya Weinsteina

Jak w poniedziałek poinformowała Associated Press, Harvey Weinstein, słynny producent filmowy, został skazany za napaść seksualną na swoją asystentkę Mimi Haleyi i gwałt trzeciego stopnia (w uproszczeniu - dokonany na osobie dorosłej) na wówczas początkującej aktorce Jessice Mann w 2013 roku. Jednocześnie ława przysięgłych uniewinniła go z zarzutu drapieżnej napaści na tle seksualnym za co groziło mu dożywocie.

W 2017 roku ponad 70 kobiet, m.in. Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie i Rose McGowan, oskarżyło Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne. Skandal z jego udziałem zapoczątkował ruch #metoo.

