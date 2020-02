Pierwszy przypadek koronawirusa w Grecji. 38-latka podróżowała do Włoch

O pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Grecji pisze grecka agencja prasowa AMNA. Zakażona kobieta to Greczynka mieszkająca w Salonikach, mieście na północy kraju. 38-latka została przetransportowana do szpitala. Służby ustalają, z kim miała kontakt, aby poddać te osoby kwarantannie.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Grecji. Minister zdrowia zwołał pilną naradę

W związku z wystąpieniem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Grecji, w Atenach zwołano pilną naradę z udziałem ministra zdrowia Wasilisa Kikiliasa. Natychmiast po zakończeniu obrad szef resortu zdrowia pojedzie do Salonik, gdzie zwołał spotkanie z lokalnymi władzami, m.in. z burmistrzem miasta oraz gubernatorem regionu Macedonia Środkowa.

We wtorek władze Grecji nakreśliły wstępny plan na wypadek wybuchu epidemii. Zakłada on m.in. tymczasowe zamknięcie placówek publicznych, takich jak szkoły, uniwersytety, kina, teatry czy obiekty sportowe, a także wprowadzenie tymczasowego zakazu podróży do i z krajów o dużej liczbie zakażeń - informuje portal ekathimerini.com.